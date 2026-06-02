En medio de la conmoción por el crimen de Agostina Vega, la nena de 14 años asesinada en Córdoba, la cantante Lali Espósito recurrió a sus redes sociales para replicar el mensaje que en 2023 inició su enfrentamiento público con el presidente Javier Milei.

"Qué peligroso. Qué triste", se leía en el mensaje que la cantante compartió a través de su cuenta de X hace unos años y que decidió retwittear este lunes a las 21hs luego de que se conocieron detalles sobre la autopsia del cuerpo de la menor asesinada, en el caso donde el único sospechoso del crimen es Claudio Barrelier.

Es válido mencionar que Lali Espósito fue una de las tantas celebridades que utilizó las redes sociales para manifestar su enojo y tristeza luego de que Agostina Vega fuera hallada muerta el pasado sábado, tras siete días de búsqueda, en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la capital de la provincia de Córdoba.

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