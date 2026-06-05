El dólar blue cerró sin cambios este viernes 5 de junio y el Banco Central volvió a comprar dólares

Las reservas internacionales del Banco Central registraron una caída de 502 millones de dólares durante la jornada. De esta manera, cerraron en USD 47.867 millones, frente a los USD 48.369 millones informados el día anterior.

El dólar blue cerró sin cambios este viernes 5 de junio. La divisa paralela mantuvo los mismos valores respecto al cierre de la jornada previa.

Dólar Blue

Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1.435 y se compró a $1.415.

Dólar MEP

Es que, por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se vendió en $1.462,10.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1.512,70.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar se intercambia a $1.519,60 en promedio.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotiza a $1.898.

Dólar Oficial

El dólar minorista quedó en $1.460 según el promedio de los principales bancos. En tanto, el dólar oficial vendedor se ubicó en $1.460.

El dólar mayorista se ubicó en $1.440,50 por unidad, según los datos de Rava Bursátil.

Balance del Banco Central

El Banco Central en esta oportunidad compró 45 millones de dólares en el mercado cambiario. En tanto, las reservas internacionales bajaron 502 millones de dólares y cerraron en USD 47.867 millones.