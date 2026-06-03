David Duek: "Las reservas netas van a seguir siendo positivas"

El crecimiento de las reservas internacionales, incluso en un contexto de pago de compromisos financieros, representa una señal alentadora para la economía argentina. Según explicó David Duek, la acumulación de divisas y la posibilidad de refinanciar obligaciones sin afectar significativamente las reservas constituyen factores favorables para la estabilidad macroeconómica. "Es una buena noticia escuchar que las reservas crecen a pesar de que se afrontan las deudas", destacó el especialista.

Sin embargo, aclaró que todavía existen interrogantes sobre la sostenibilidad de esta dinámica debido a factores estacionales vinculados a las exportaciones del sector agropecuario. En ese sentido, señaló que "hay que ver si se puede mantener en el segundo semestre".

El desafío de sostener las reservas y evitar sobresaltos cambiarios

Duek explicó que parte de la estrategia financiera reciente estuvo vinculada al financiamiento de obligaciones pendientes de importación a través de instrumentos emitidos en dólares. No obstante, recordó que aún quedan vencimientos por afrontar en los próximos meses.

A pesar de este escenario, el analista consideró que existen condiciones para que las reservas netas continúen en terreno positivo. "Por cómo viene la mano, y también la flexibilización que hubo del FMI, uno puede decir que las reservas netas van a seguir siendo positivas", afirmó.

Para lograrlo, remarcó que resulta fundamental preservar la confianza de los mercados y evitar movimientos bruscos en el tipo de cambio. "Hay que ver de poder seguir manteniendo las expectativas y no hacer saltos abruptos del tipo de cambio", advirtió.

Asimismo, enfatizó que la continuidad del superávit fiscal constituye una de las principales herramientas para consolidar la estabilidad económica. "Mantener el superávit fiscal es esencial", subrayó.

Crecimiento desigual y dificultades para competir con las importaciones

Al analizar la actividad económica, Duek señaló que el crecimiento no impacta de manera homogénea en todos los sectores. Si bien reconoció que la economía muestra una expansión cercana al 5% interanual, aclaró que los principales beneficiados son actividades vinculadas al agro, la energía y la minería.

"Nosotros vemos un contexto de un crecimiento del 5% interanual", indicó. Sin embargo, advirtió que sectores como la industria manufacturera enfrentan mayores dificultades y muestran una evolución menos favorable.

En particular, señaló que la apertura de importaciones genera desafíos para la producción local. "Vemos como esa imposibilidad quizás que hay de competir frente a un mercado externo", expresó. Como ejemplo, sostuvo que "es mucho más barato traer de China un producto terminado que comprar acá la materia prima y hacerla", una situación que afecta especialmente a numerosas industrias nacionales.