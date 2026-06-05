Los ahorristas compran dólares pero quedan en los bancos

La compra de dólares por parte de los ahorristas continúa mostrando dinamismo, pero con una particularidad que llama la atención de economistas y entidades financieras: una parte importante de esas divisas no abandona el sistema bancario. En lugar de retirar los billetes, muchos clientes optan por mantenerlos depositados en cuentas en dólares, una tendencia que se consolidó en los últimos meses.

De acuerdo con analistas del mercado, este comportamiento refleja un cambio respecto de otros períodos de incertidumbre económica, cuando era habitual que los compradores retiraran rápidamente los dólares para guardarlos fuera del circuito financiero. En la actualidad, la mayor estabilidad cambiaria y la posibilidad de operar digitalmente con cuentas en moneda extranjera aparecen como algunos de los factores que explican la decisión.

Los bancos registran un crecimiento en los depósitos en dólares del sector privado, impulsado tanto por compras realizadas a través del mercado oficial como por transferencias de fondos desde otras entidades. Esta situación fortalece la liquidez del sistema financiero y permite que una mayor cantidad de divisas permanezca dentro de los bancos.

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Especialistas señalan que muchos ahorristas continúan viendo al dólar como una herramienta de resguardo de valor frente a la inflación y a la volatilidad económica. Sin embargo, la confianza en el funcionamiento del sistema bancario y la comodidad de administrar los fondos de manera electrónica reducen la necesidad de retirar efectivo.

Otro elemento que influye es la creciente utilización de servicios financieros vinculados a cuentas en dólares, como inversiones, pagos internacionales y transferencias entre personas. Esto hace que mantener las divisas depositadas resulte más práctico para una parte de los usuarios.

Desde el sector financiero destacan que la permanencia de los dólares en los bancos contribuye a mejorar los niveles de depósitos y genera una mayor disponibilidad de recursos dentro del sistema. No obstante, advierten que la evolución de esta tendencia dependerá de factores como las expectativas económicas, la estabilidad cambiaria y la confianza de los ahorristas.

Los economistas sostienen que el comportamiento de los depósitos en dólares suele ser un indicador seguido de cerca para medir el nivel de confianza en el sistema financiero. Cuando los clientes mantienen sus fondos en las entidades bancarias, interpretan que existe una menor percepción de riesgo respecto de períodos de mayor incertidumbre.

Mientras tanto, la demanda de dólares continúa siendo una característica arraigada entre los argentinos. La diferencia es que, en esta etapa, una parte significativa de esas divisas permanece dentro del sistema bancario, marcando un cambio en la forma en que muchos ahorristas administran sus recursos y buscan proteger su poder adquisitivo.