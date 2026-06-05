Crece la cantidad de jubilados que siguen trabajando.

Cada vez más jubilados en Argentina continúan desempeñándose en el mercado laboral después de acceder a su haber previsional. La tendencia, que se observa tanto en grandes ciudades como en localidades del interior del país, responde a una combinación de factores económicos, sociales y demográficos que están modificando el perfil tradicional de la jubilación.

Especialistas señalan que una de las principales razones es la necesidad de complementar los ingresos. Frente al aumento del costo de vida y los gastos vinculados a la salud, la vivienda y los servicios, muchos adultos mayores optan por mantener una actividad remunerada para reforzar su presupuesto mensual.

Sin embargo, el fenómeno no se explica únicamente por cuestiones económicas. También crece el número de personas que deciden seguir trabajando por elección personal, ya sea para mantenerse activas, conservar vínculos sociales o continuar desarrollando una profesión que ejercieron durante décadas. En algunos casos, los jubilados trabajan de manera independiente, brindan asesoramiento o realizan tareas de consultoría aprovechando su experiencia acumulada.

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Las actividades más frecuentes entre quienes continúan en el mercado laboral incluyen el comercio, la educación, los servicios profesionales, el transporte y los trabajos administrativos. Además, el avance de las herramientas digitales permitió que muchos adultos mayores puedan desarrollar tareas de forma remota o con horarios más flexibles.

Los cambios demográficos también influyen en esta realidad. La expectativa de vida aumentó en las últimas décadas y una parte importante de la población llega a la edad jubilatoria en buenas condiciones de salud, lo que facilita la continuidad de la actividad laboral.

Según analistas del mercado de trabajo, esta tendencia podría profundizarse en los próximos años. El envejecimiento de la población, junto con las transformaciones en las modalidades de empleo y la búsqueda de ingresos adicionales, conforman un escenario en el que la jubilación ya no necesariamente implica el retiro definitivo de la vida laboral.

Mientras tanto, el crecimiento de los jubilados ocupados plantea nuevos desafíos para las políticas públicas, que deberán contemplar las necesidades de una población cada vez más activa y con expectativas diferentes respecto de las generaciones anteriores.