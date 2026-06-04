Cuáles son los riesgos psicosociales más frecuentes de sufrir en el trabajo.

Los riesgos psicosociales en el ámbito laboral se han convertido en una de las principales preocupaciones de especialistas en salud ocupacional, empresas y organismos internacionales. Se trata de factores relacionados con la organización del trabajo, las condiciones laborales y las relaciones interpersonales que pueden afectar la salud mental, emocional e incluso física de los trabajadores.

Entre los riesgos más frecuentes se encuentra el estrés laboral crónico, una situación que aparece cuando las exigencias del trabajo superan los recursos o capacidades que una persona percibe tener para afrontarlas. La sobrecarga de tareas, los plazos ajustados, la presión constante por alcanzar objetivos y la falta de autonomía suelen ser algunos de los desencadenantes más habituales.

Otro problema cada vez más visible es el síndrome de agotamiento profesional o “burnout”, reconocido por la Organización Mundial de la Salud como un fenómeno asociado al trabajo. Este cuadro se caracteriza por un agotamiento extremo, sentimientos de distanciamiento respecto de las tareas laborales y una disminución del rendimiento profesional.

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El acoso laboral, también conocido como “mobbing”, constituye otro de los riesgos psicosociales más graves. Se manifiesta a través de conductas reiteradas de hostigamiento, humillación, aislamiento o maltrato por parte de superiores, compañeros o incluso subordinados. Sus consecuencias pueden incluir ansiedad, depresión, pérdida de autoestima y ausentismo laboral.

La violencia laboral, que abarca agresiones verbales, amenazas e incluso episodios de violencia física, también representa una fuente importante de afectación psicológica. Este fenómeno suele registrarse con mayor frecuencia en sectores que mantienen contacto permanente con el público, como salud, educación, transporte y atención al cliente.

La incertidumbre laboral es otro factor que genera preocupación. El temor a perder el empleo, los contratos temporales, la inestabilidad económica y los cambios organizacionales permanentes pueden provocar altos niveles de ansiedad y afectar el bienestar de los trabajadores.

Asimismo, la falta de reconocimiento y apoyo por parte de superiores o colegas aparece como un elemento de riesgo frecuente. Diversas investigaciones señalan que la ausencia de valoración del esfuerzo realizado puede impactar negativamente en la motivación, la satisfacción laboral y la salud emocional.

A estos factores se suman las dificultades para conciliar la vida laboral y personal. Las jornadas extensas, la disponibilidad permanente a través de dispositivos tecnológicos y las interrupciones fuera del horario de trabajo pueden generar desgaste emocional y afectar las relaciones familiares y sociales.

Especialistas en salud ocupacional sostienen que la prevención es clave para reducir estos riesgos. Entre las medidas recomendadas figuran la promoción de entornos laborales saludables, la capacitación de líderes y equipos, la implementación de protocolos contra el acoso y la violencia, y el fortalecimiento de políticas que favorezcan el equilibrio entre la vida personal y el trabajo.

En un contexto en el que la salud mental gana cada vez más espacio en la agenda pública, los expertos coinciden en que identificar y abordar los riesgos psicosociales no solo contribuye al bienestar de los trabajadores, sino que también mejora la productividad, reduce el ausentismo y favorece un clima laboral más saludable y sostenible.