El Gobierno anunció cambios en la VTV: ¿cuáles son?

El Gobierno nacional anunció una serie de modificaciones en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) con el objetivo de simplificar los controles, ampliar la oferta de centros habilitados y reducir los tiempos de espera para los conductores. Entre las principales medidas se destaca la posibilidad de que más establecimientos puedan realizar las inspecciones técnicas obligatorias.

La iniciativa forma parte de un proceso de desregulación y modernización de los trámites vinculados al transporte automotor. Según informaron las autoridades, la intención es facilitar el acceso a la revisión técnica sin alterar los estándares de seguridad exigidos para circular por la vía pública.

Más talleres habilitados para realizar la VTV

Uno de los cambios más relevantes es la apertura del sistema para que nuevos talleres y centros de inspección puedan obtener la habilitación correspondiente. Hasta ahora, en muchas jurisdicciones el servicio estaba concentrado en un número limitado de plantas verificadoras, lo que generaba demoras para conseguir turnos y largas filas en determinadas épocas del año.

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Con la nueva medida, se buscará incrementar la cantidad de establecimientos autorizados, siempre que cumplan con los requisitos técnicos y de equipamiento establecidos por las autoridades competentes. El objetivo es ampliar la cobertura territorial y acercar el servicio a más conductores.

Nuevos plazos para vehículos particulares

Otra de las modificaciones anunciadas está relacionada con la periodicidad de las revisiones técnicas. El Gobierno informó que se prevé extender los plazos para algunos vehículos particulares de menor antigüedad.

De acuerdo con los lineamientos difundidos, los automóviles nuevos tendrían un período más amplio antes de realizar la primera inspección obligatoria, mientras que las revisiones posteriores también podrían espaciarse respecto del esquema vigente en algunas jurisdicciones.

Las autoridades argumentan que los avances tecnológicos y las mejoras en los sistemas de fabricación permiten una mayor confiabilidad mecánica durante los primeros años de uso de los vehículos.

Cómo impactarán los cambios

La implementación de las nuevas disposiciones dependerá de la adhesión y reglamentación que realicen las provincias y las jurisdicciones responsables de administrar la VTV. Por ese motivo, las fechas de aplicación y los requisitos específicos podrían variar según la región.

Mientras tanto, el Gobierno recordó que la verificación técnica continúa siendo obligatoria y que los conductores deben cumplir con las normas vigentes hasta que las nuevas medidas entren en funcionamiento.

La VTV es un control destinado a verificar el estado general de los vehículos y evaluar aspectos esenciales para la seguridad vial, como frenos, neumáticos, luces, suspensión, dirección y emisiones contaminantes. Las autoridades sostienen que las modificaciones buscan combinar una mayor facilidad para realizar el trámite con el mantenimiento de las condiciones de seguridad exigidas para circular.