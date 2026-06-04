Así un hombre quiso envenenar el mate de un compañero de trabajo.

Un grave episodio ocurrido en la provincia de Córdoba generó conmoción entre trabajadores y vecinos luego de que un hombre fuera acusado de intentar envenenar el mate de un compañero de trabajo. El hecho, que es investigado por la Justicia, salió a la luz tras una denuncia realizada por la presunta víctima y derivó en una causa penal para determinar las responsabilidades y las circunstancias del caso.

Según la información difundida por fuentes judiciales y policiales, el incidente ocurrió en un ámbito laboral donde ambos empleados compartían tareas cotidianamente. La sospecha surgió cuando uno de los trabajadores advirtió comportamientos extraños relacionados con su equipo de mate y decidió alertar a las autoridades.

A partir de la denuncia, se realizaron peritajes y análisis sobre la sustancia que habría sido colocada en la infusión. Los investigadores buscan establecer con precisión qué elemento fue utilizado, cuál era su nivel de toxicidad y si efectivamente existió una intención de causar daño a la víctima.

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De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el trabajador señalado habría mantenido conflictos previos con la presunta víctima, aunque las autoridades intentan determinar si existían antecedentes de enfrentamientos que puedan ayudar a explicar el presunto ataque. Hasta el momento, la Justicia analiza pruebas testimoniales, registros y resultados periciales para reconstruir lo ocurrido.

Los especialistas recuerdan que la incorporación deliberada de sustancias tóxicas en alimentos o bebidas constituye un delito grave y puede derivar en severas consecuencias penales, especialmente cuando existe la intención de provocar lesiones o poner en riesgo la vida de otra persona.

Mientras avanza la investigación, las autoridades judiciales continúan reuniendo elementos para esclarecer el hecho y definir la situación procesal del acusado.

Por el momento, la causa permanece abierta y se espera que los resultados de las pericias y las declaraciones de los involucrados permitan determinar qué ocurrió exactamente y si existió un intento deliberado de envenenamiento.