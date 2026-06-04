Cuáles son las medidas que toman los bancos ante la morosidad

La creciente morosidad en el pago de préstamos, tarjetas de crédito y otros compromisos financieros se convirtió en una de las principales preocupaciones del sistema bancario argentino. En un contexto de ingresos ajustados, inflación persistente y dificultades para sostener el consumo, cada vez más familias enfrentan problemas para cumplir con sus obligaciones, lo que obliga a las entidades financieras a implementar estrategias para reducir el riesgo de incobrabilidad.

Según especialistas del sector, la primera medida que suelen adoptar los bancos es el contacto preventivo con los clientes que presentan atrasos iniciales. A través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto o notificaciones en aplicaciones móviles, las entidades buscan recordar los vencimientos y ofrecer alternativas antes de que la deuda se agrave.

Cuando la mora se prolonga, los bancos suelen proponer planes de refinanciación. Estas opciones permiten extender los plazos de pago, reorganizar cuotas o consolidar distintas deudas en un único compromiso mensual. El objetivo es facilitar que los clientes regularicen su situación y evitar que el incumplimiento se transforme en una pérdida definitiva para la entidad.

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Otra medida habitual es la revisión de los límites de crédito. Frente a señales de deterioro en la capacidad de pago, los bancos pueden reducir los montos disponibles en tarjetas de crédito, líneas de préstamos personales o adelantos en cuenta corriente. De esta manera buscan contener el riesgo de un endeudamiento aún mayor.

Las entidades también fortalecen sus sistemas de análisis y monitoreo. Mediante herramientas de evaluación crediticia y modelos predictivos, detectan perfiles con mayores probabilidades de incumplimiento y ajustan sus políticas de otorgamiento de crédito. Esto puede traducirse en requisitos más estrictos para acceder a nuevos préstamos o en tasas diferenciadas según el nivel de riesgo del solicitante.

En los casos más complejos, cuando la deuda permanece impaga durante períodos prolongados, los bancos pueden derivar la gestión de cobro a estudios especializados o empresas recuperadoras de crédito. Si las instancias extrajudiciales no tienen éxito, la situación puede avanzar hacia procesos judiciales destinados a recuperar los montos adeudados.

Los expertos señalan que el aumento de la morosidad no solo afecta a los bancos, sino también a los consumidores, ya que las dificultades para cumplir con los pagos impactan en el historial crediticio y pueden limitar el acceso a futuros financiamientos. Por ese motivo, recomiendan que quienes atraviesen problemas económicos se comuniquen con su entidad financiera apenas detecten inconvenientes para afrontar sus obligaciones.

Mientras el sistema financiero sigue de cerca la evolución de los indicadores de mora, las entidades buscan equilibrar la necesidad de preservar la estabilidad de sus carteras de crédito con la posibilidad de ofrecer soluciones que permitan a los clientes atravesar períodos de dificultades económicas sin quedar excluidos del sistema formal.