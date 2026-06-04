Crimen de Karina Fragoso: duplican la recompensa por el homicidio no resuelto

A casi siete años del asesinato de Karina Cecilia Fragoso, la Justicia y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires buscan reactivar una investigación que sigue sin responsables identificados. En ese contexto, las autoridades decidieron duplicar la recompensa para quienes aporten información relevante que permita esclarecer el caso, elevando el monto máximo de cinco a diez millones de pesos.

Karina Fragoso tenía 50 años y trabajaba como cuidadora domiciliaria. La noche del 5 de septiembre de 2019 descendió de un colectivo en la ciudad de Mar del Plata y caminaba hacia la vivienda de su pareja cuando fue atacada en la zona de las calles México y Garay, en el barrio Bernardino Rivadavia.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, un individuo la interceptó en plena vía pública. Durante el episodio, la mujer recibió un disparo en la cabeza que le provocó la muerte. Cámaras de seguridad de la zona registraron parte de la secuencia, aunque las imágenes no permitieron identificar con claridad al agresor.

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Uno de los aspectos que más llamó la atención desde el inicio fue que Fragoso conservaba sus pertenencias cuando fue encontrada. Tanto su cartera como su teléfono celular permanecían junto a ella, una circunstancia que generó dudas sobre el móvil del ataque y abrió distintas hipótesis investigativas.

En los primeros meses de la causa se analizaron diversas líneas de investigación. Incluso hubo personas detenidas e imputadas, pero posteriormente nuevos testimonios y pruebas descartaron su vinculación con el hecho, por lo que recuperaron la libertad. Desde entonces, el expediente permanece sin detenidos y sin una identificación concreta del autor del homicidio.

La investigación está a cargo de la Fiscalía N.º 7 del Departamento Judicial de Mar del Plata, que solicitó actualizar el monto de la recompensa con la esperanza de obtener nuevos datos que permitan avanzar en el caso. Las autoridades garantizaron la reserva de identidad de quienes colaboren con información útil para esclarecer el crimen.

El asesinato de Karina Fragoso integra la lista de homicidios no resueltos de la provincia de Buenos Aires. A pesar del tiempo transcurrido, familiares, investigadores y funcionarios mantienen el reclamo de justicia y confían en que la ampliación de la recompensa permita romper el silencio que rodea al caso y acercar respuestas sobre quién mató a la mujer aquella noche de septiembre de 2019.