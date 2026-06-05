Aumentan las estafas insólitas: ¿Cómo prevenirlas?

Las modalidades de fraude evolucionan al ritmo de la tecnología y de los hábitos de consumo. En los últimos meses, especialistas en ciberseguridad y organismos de defensa del consumidor advirtieron sobre un crecimiento de las llamadas “estafas insólitas”, engaños que apelan a historias inusuales, mensajes inesperados o situaciones aparentemente absurdas para captar la atención de las víctimas y obtener dinero o información personal.

Entre las maniobras detectadas aparecen falsas ofertas de empleo con salarios elevados, supuestos premios de sorteos en los que la persona nunca participó, mensajes que informan sobre paquetes retenidos en aduanas, perfiles que se hacen pasar por familiares que cambiaron de número telefónico e incluso avisos sobre deudas inexistentes que exigen pagos urgentes.

Los delincuentes suelen aprovechar la sorpresa y la urgencia para evitar que las personas verifiquen la información. En muchos casos, solicitan transferencias inmediatas, datos bancarios, claves de acceso o códigos de validación enviados por mensaje de texto.

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Según especialistas, una de las razones del aumento de estas estafas es que los ciberdelincuentes utilizan herramientas cada vez más sofisticadas para personalizar sus mensajes. A través de información obtenida en redes sociales o filtraciones de datos, logran que los engaños parezcan creíbles y dirigidos específicamente a cada víctima.

Cómo prevenir este tipo de fraudes

Los expertos recomiendan desconfiar de cualquier comunicación que solicite dinero o datos personales de manera urgente. También sugieren verificar siempre la identidad de quien envía el mensaje mediante un canal alternativo antes de realizar cualquier acción.

Entre las principales medidas de prevención se destacan:

* No compartir contraseñas, claves bancarias ni códigos de verificación.

* Evitar ingresar a enlaces recibidos por mensajes o correos de origen desconocido.

* Confirmar directamente con empresas, bancos u organismos oficiales cualquier comunicación sospechosa.

* Activar la autenticación en dos pasos en cuentas de correo, redes sociales y aplicaciones bancarias.

* Mantener actualizados los dispositivos y programas de seguridad.

* Revisar periódicamente movimientos bancarios y consumos con tarjetas.

Qué hacer si se sospecha de una estafa

Si una persona cree haber sido víctima de un fraude, los especialistas recomiendan actuar rápidamente: comunicarse con el banco o la entidad financiera, bloquear tarjetas o cuentas comprometidas, cambiar contraseñas y realizar la denuncia ante las autoridades correspondientes.

Además, advierten que muchas estafas se multiplican porque las víctimas sienten vergüenza y no denuncian lo ocurrido. Sin embargo, reportar estos casos permite alertar a otras personas y facilita las investigaciones para identificar a los responsables.

En un contexto de creciente digitalización, la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz. Desconfiar de las promesas demasiado buenas para ser ciertas y verificar la información antes de actuar son pasos clave para evitar caer en engaños que, aunque parezcan insólitos, pueden generar importantes pérdidas económicas y personales.