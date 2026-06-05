Uno de los economistas más respetados por Milei advirtió que "se necesita que la economía real mejore"

El economista Ricardo Arriazu, uno de los más escuchados por parte del presidente Javier Milei, destacó las oportunidades de la Argentina aunque advirtió que “se necesita que la economía real mejore” en el cierre del evento “Tax & Legal Leadership Summit 2026”, organizado por KPMG Argentina, que reunió a más de 150 ejecutivos y especialistas del sector corporativo.

Según el economista, “el saldo de los últimos 12 meses de la balanza comercial está muy por encima de mis proyecciones. Yo tenía un superávit para este año de US$ 13.500 millones de dólares, que era mejor que del año pasado. Ahora estoy en US$ 20.000 millones con superávit en cuenta corriente”.

Por otra parte, proyectó un crecimiento económico de 3,5% para 2026, cuyo resultado dependerá de la cantidad de dólares que compren los argentinos.

El artículo de Javier Milei en el Financial Times desató una nueva polémica

“En este momento lo que se necesita es que la economía real mejore. Si mejora, la oportunidad argentina es fabulosa. Para 2030 vamos a estar exportando, sólo de energía, más de US$ 30 mil millones”.

“Los planetas se alinearon. Tenemos una oportunidad espectacular, pero Argentina tuvo muchas veces oportunidades que desperdició. Espero que esta vez la aprovechemos”, añadió Arriazu.

Proyecciones del mercado

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, el PBI ajustado por estacionalidad se habría expandido 0,3% el primer trimestre de 2026 y aumentaría 1,2% en el segundo. El año terminaría con un crecimiento del PBI real 2,9%.

En cuanto al comercio exterior, las consultoras proyectan exportaciones (FOB) por US$ 98.547 millones e importaciones (CIF) por US$ 78.363 millones, dejando un superávit comercial anual de US$ 20.185 millones.

La proyección del resultado fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero es de un superávit de $16,0 billones para 2026 (+100 mil millones respecto del REM previo).

LM cp