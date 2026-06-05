A cuánto cotiza el dólar hoy, viernes 5 de junio de 2026

El dólar blue hoy cotiza este 5 de junio a un valor en el mercado de $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 5 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 5 de junio el dólar oficial hoy cotiza a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta.

El dólar blue cerró en alza este jueves 4 de junio y el Banco Central volvió a comprar dólares

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, 5 de junio

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy viernes 5 de junio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.456,60 para la compra y $1.455,17 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 5

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy viernes 5 de junio

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy viernes 5 de junio a $1510 para la compra y $1510,80 para la venta.

Inflación y dólar: qué proyectan las consultoras que releva el Banco Central

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, viernes 5 de junio a $1.859 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este viernes 5 de junio en $1.518,70 para la compra y $1.510,80 para la venta.

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 500 puntos básicos este viernes 5 de junio.