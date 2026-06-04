El dólar blue cerró en alza este jueves 4 de junio y el Banco Central volvió a comprar dólares

Las reservas internacionales bajaron en 45 millones de dólares. De esta manera, el Banco Central cerró la jornada con un total de 48.369 millones de dólares de reservas.
El dólar blue cerró en alza este jueves 4 de junio. La divisa paralela aumentó $5 respecto al cierre de la jornada anterior.
Dólar Blue
Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1435 y se compró a $1415.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP se vendió en $1458,30.
Dólar Contado con Liquidación
Mientras que, el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1510,80.
Dólar Cripto
Por su parte, en el mundo de las criptomonedas, el dólar cripto se intercambió a $1510,70.
Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro
La unificación de los tipos de cambio cotizó a $1891,50.
Dólar Oficial
El dólar oficial cerró a $1455 para la venta. En tanto, el dólar mayorista, según Rava Bursátil, se ubicó en $1436,50 por unidad.
Balance del Banco Central
El Banco Central compró 119 millones de dólares en el mercado cambiario. En tanto, las reservas internacionales bajaron 45 millones de dólares y cerraron en 48.369 millones.
En la rueda previa, las reservas habían cerrado en 48.414 millones de dólares. De esta manera, el balance diario mostró una caída en las tenencias internacionales del BCRA, pese a la compra de divisas en el mercado cambiario.