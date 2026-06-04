Inflación y dólar: qué proyectan las consultoras que releva el Banco Central

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la inflación de mayo se ubicará en 2,3%, mientras que la inflación núcleo se proyecta en 2,2%. El dato oficial por parte del INDEC se conocerá el próximo jueves 11 de junio.

De acuerdo con las estimaciones de las consultoras relevadas por la autoridad monetaria, la inflación seguirá un camino descendente para junio (2,1%), julio (2,0%) y agosto (1,8%), con un pequeño salto en septiembre (1,9%).

La inflación acumulada en 2026 sería 30,5%, lo cual representa una diferencia de 1,5 punto porcentual respecto a la estimación del mes pasado.

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Cuánto valdrá el dólar en los próximos meses

Con respecto al precio del dólar, el promedio de las proyecciones ubica al tipo de cambio nominal en $1.422 por dólar (-$15 comparado con el REM anterior) en junio. Para diciembre de 2026 el conjunto de participantes pronosticó un dólar a $1.658, lo que arroja una variación interanual esperada de 14,5%.

Según las consultoras relevadas por la autoridad monetaria, el PBI ajustado por estacionalidad se habría expandido 0,3% el primer trimestre de 2026 y aumentaría 1,2% en el segundo. El año terminaría con un crecimiento del PBI real 2,9%.

La desocupación abierta para el primer trimestre de 2026 se estima que alcanzó al 7,7% de la Población Económicamente Activa, estimando una caída al 7,4% para el cuarto trimestre del año 2026.

En cuanto al comercio exterior, las consultoras proyectan exportaciones (FOB) por US$ 98.547 millones e importaciones (CIF) por US$ 78.363 millones, dejando un superávit comercial anual de US$ 20.185 millones.

La proyección del resultado fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero es de un superávit de $16,0 billones para 2026 (+100 mil millones respecto del REM previo).