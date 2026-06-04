¿Los beneficiarios de la AUH cobran aguinaldo en junio 2026?

La llegada de junio de 2026 activa el pago de la primera cuota del aguinaldo, formalmente denominado Sueldo Anual Complementario (SAC), lo que despierta múltiples consultas en los sectores vulnerables sobre el alcance de este derecho. Frente a la incertidumbre, la ANSES determinó las pautas de liquidación para el universo de sus prestaciones.

Conforme a los datos publicados por el diario La Nación, los beneficiarios de la AUH no cobran aguinaldo en junio de 2026. El organismo estatal remarcó que las asignaciones familiares quedan excluidas del pago adicional por carecer de carácter salarial o previsional de tipo contributivo.

La inversión de bajo riesgo que gana terreno entre los pequeños ahorristas

El Sueldo Anual Complementario corresponde por ley de forma exclusiva a los trabajadores registrados del sector público y privado, así como también a los jubilados y pensionados. Estos últimos sectores perciben de manera automática el monto correspondiente al 50% de la mayor remuneración mensual devengada en el semestre.

Según la información oficial recabada por portales económicos como Ámbito Financiero, la Asignación Universal por Hijo funciona bajo la órbita de la asistencia social no contributiva. Al estar dirigida a desocupados, trabajadores informales y monotributistas sociales, no acumula aportes que habiliten el cobro de un salario anual número trece.

A pesar de quedar al margen del SAC, el Gobierno nacional confirmó que los titulares de la asignación percibirán un aumento del 2,58% en sus haberes ordinarios de junio. Dicha actualización se ejecuta en estricta sintonía con la fórmula de movilidad vigente, la cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

La OCDE recortó la proyección de crecimiento para Argentina en 2026

Con este reajuste porcentual, el valor nominal bruto de la prestación por hijo escala hasta los $144.932. Sin embargo, los beneficiarios directos deben contemplar el esquema de retenciones obligatorias que aplica el Estado argentino a través de sus sistemas informáticos.

En la práctica, la ventanilla de ANSES deposita mensualmente el 80% del valor total, lo que se traduce en un cobro efectivo de $115.945,60. El 20% retenido de forma preventiva se acumula y solo se libera una vez completada y cargada la respectiva Libreta AUH del año anterior.

La actualización de la Tarjeta Alimentar y el cronograma fijado por ANSES

En paralelo al incremento de la asignación base, el Ministerio de Capital Humano mantiene vigentes las partidas de soporte nutricional para los grupos familiares con menores a cargo. Los montos asignados de la Tarjeta Alimentar varían según la cantidad de hijos y se acreditan en la misma cuenta bancaria.

Raízen, dueño de Shell, vende su negocio en Argentina al grupo suizo Mercuria por US$1.420 millones

Para los hogares que registran un solo hijo menor de edad, el aporte alimentario se sitúa en los $72.250, mientras que las familias con dos descendientes directos perciben $113.299. El tope superior del beneficio alcanza los $149.425 mensuales para quienes tengan tres o más menores registrados.

La distribución de los fondos se estructuró a partir de la segunda semana del mes bajo la coordinación de la dirección ejecutiva de ANSES. El cronograma oficial de acreditaciones contempla una interrupción interna debido al feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes, que traslada la operatividad bancaria.

Por qué subió el dólar y cómo impacta en la economía

Las fechas de pago definitivas quedaron establecidas estrictamente por la terminación del Documento Nacional de Identidad de cada titular. Los documentos finalizados en 0 inician la percepción de haberes el lunes 8 de junio, seguidos por los terminados en 1 el martes 9 y en 2 el miércoles 10 de junio.

El esquema continúa con los DNI terminados en 3 el jueves 11 y en 4 el viernes 12. Luego del fin de semana largo, las acreditaciones se reanudan con el número 5 el martes 16, el 6 el miércoles 17, el 7 el jueves 18, el 8 el viernes 19, concluyendo con los terminados en 9 el lunes 22 de junio.