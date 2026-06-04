A cuánto cerró el dólar hoy, 4 de junio

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 4 de junio

El dólar blue hoy cerró este 4 de junio a un valor en el mercado de $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 4 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este jueves 4 de junio el dólar oficial hoy cerró a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta.

Por qué subió el dólar y cómo impacta en la economía

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, 4 de junio

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy jueves 4 de junio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.457,40 para la compra y $1.458,90 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy jueves 4 de junio

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy jueves 4 de junio a $1.510,70 para la compra y $1.511,50 para la venta.

Raízen, dueño de Shell, vende su negocio en Argentina al grupo suizo Mercuria por US$1.420 millones

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, jueves 4 de junio a $1.898 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este jueves 4 de junio en $1.512,30 para la compra y $1.512,40 para la venta.

El FMI elogió la compra de reservas del Banco Central y dijo que la proyección para Argentina es “alentadora”

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 489 puntos básicos este jueves 4 de junio.