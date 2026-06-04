El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó el programa de compra de reservas del Banco Central que ya está próximo a cumplir con la meta de acumulación comprometida en el acuerdo.

La vocera del organismo, Julie Kozack, afirmó que “La proyección es alentadora. El enfoque a corto plazo sigue siendo aumentar las reservas lo que le permitirá al país estar mejor preparado para afrontar los shocks externos”, destacó

En una conferencia de prensa en Washington, la portavoz remarcó que “desde el comienzo de 2026 el Banco Central compró US$ 10.000 millones en divisas, con una posición de acumulación de reservas netas de US$7.000 millones y están cerca de alcanzar la meta de US$8.000 millones” que es el nuevo objetivo tras la reformulación que derivó de la última revisión.

Kozack destacó que “las autoridades están comprometidas con el ancla fiscal y están planeando seguir fortaleciendo los marcos fiscales y tributarios con el tiempo”.

También resaltó la decisión de fortalecer el frente fiscal “incluso ante una reducción gradual de las retenciones” y, además, de ya contar con “una fórmula de actualización de las pensiones” más adecuada.

Kozack volvió a destacar “el progreso significativo que realizó el Gobierno para estabilizar la economía del país en los últimos dos años y medio”.

“La inflación cayó del 200 al 30%, el déficit fiscal se redujo 5 puntos del PIB, se registró superávit primarios consecutivos en dos décadas y la pobreza cayó de 50 a 30%”, enumeró.__IP__

Añadió que también “hubo reformas importantes, en lo fiscal, comercial y laboral, en algunos casos con apoyo del Congreso. El objetivo es crear economía más abierta y de mercado”.