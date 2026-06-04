Raízen vende su negocio en Argentina a Mercuria por US$1.420 millones

El grupo Raízen acordó la venta de su negocio de downstream en Argentina a Mercuria Energy Group por un valor económico total estimado de US$1.420 millones. La operación incluye la refinería de Dock Sud, una planta de lubricantes en la Ciudad de Buenos Aires, dos aeroplantas, dos terminales de combustibles y una red de 894 estaciones de servicio Shell.

La compañía informó la transacción a sus accionistas y al mercado a través de la publicación de un “hecho relevante” en Brasil, en cumplimiento de la normativa aplicable. El acuerdo definitivo fue celebrado el 4 de junio de 2026 y contempla la venta de los activos y participaciones societarias vinculadas al negocio local de downstream.

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Según precisó Raízen, el monto de la operación quedará sujeto a los ajustes habituales de precio para este tipo de transacciones, incluyendo capital de trabajo, caja, endeudamiento y gastos asociados a la operación.

Qué activos incluye la venta

La operación comprende el negocio de downstream de Raízen en Argentina, es decir, las actividades vinculadas a refinación, logística, distribución y comercialización de combustibles.

Dentro del paquete de activos se incluyen la refinería de Dock Sud, ubicada en la provincia de Buenos Aires; una planta de lubricantes en la Ciudad de Buenos Aires; dos aeroplantas en Ezeiza y Aeroparque; dos terminales de combustibles en Arroyo Seco y Santa Fe; y la red de 894 estaciones de servicio Shell.

La marca Shell tiene una presencia histórica en el mercado argentino de combustibles y es uno de los principales jugadores del sector. Con esta transacción, Mercuria Energy Group avanzará sobre una plataforma integrada de refinación, logística y comercialización minorista.

La estrategia detrás de la venta

Raízen explicó que la operación está alineada con su estrategia de optimizar el portafolio de activos, simplificar su estructura operativa y avanzar hacia una asignación más disciplinada de capital.

La compañía también señaló que los fondos netos obtenidos por la venta serán destinados a la gestión de la estructura de capital del grupo. El movimiento forma parte de una revisión de activos y prioridades geográficas, con foco en mercados considerados estratégicos.

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El cierre de la transacción está previsto dentro del año zafra 2026/27. De todos modos, la concreción dependerá del cumplimiento de las condiciones precedentes habituales, entre ellas las aprobaciones regulatorias y judiciales correspondientes.

Raízen indicó que mantendrá informado al mercado sobre cualquier hecho relevante vinculado con la operación, de acuerdo con la normativa aplicable.

Quién es Mercuria Energy Group

Mercuria es uno de los principales grupos independientes de energía y trading de materias primas del mundo. Fue fundada en Ginebra, Suiza, en 2004, y opera en más de 50 países de cinco continentes, con ingresos superiores a los US$140.000 millones.

La compañía participa en distintas etapas de la cadena de valor energética, incluyendo petróleo crudo, productos refinados, gas natural, gas natural licuado, energía eléctrica, renovables y metales.

En América Latina, Mercuria ya tiene presencia en distintos mercados, desde México y Panamá hasta Argentina. La empresa produce, almacena y suministra hidrocarburos y otros productos energéticos en la región, con activos logísticos en Argentina, Panamá y el Caribe.

Una operación que reordena el negocio de combustibles

La venta de Raízen representa un movimiento relevante para el mercado argentino de combustibles. No se trata solo de un cambio accionario, sino de la transferencia de una estructura integrada que combina refinación, logística aeroportuaria, terminales de almacenamiento y una amplia red de estaciones de servicio.

Para Mercuria, la compra implica ganar escala en el negocio energético local y ampliar su presencia en un mercado con potencial de crecimiento por el desarrollo de Vaca Muerta, la mayor actividad exportadora y la reconfiguración del sector de combustibles. En tanto, a Raízen, la operación le permitirá desprenderse de sus activos de downstream en Argentina y obtener fondos para ordenar su estructura de capital, en línea con su decisión de concentrarse en mercados y geografías prioritarias.

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