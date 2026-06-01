Cayó la venta de nafta y gasoil por tercer mes consecutivo

La comercialización de combustibles en Argentina registró una nueva caída y acumuló tres meses consecutivos de retroceso, según los últimos datos difundidos por el sector. La baja en las ventas de nafta y gasoil refleja la persistencia de un escenario económico marcado por la desaceleración del consumo, los aumentos de precios y los cambios en los hábitos de movilidad de los usuarios.

De acuerdo con los informes del mercado, durante el último mes se observó una disminución interanual en el volumen total vendido en estaciones de servicio de todo el país. La tendencia se mantiene desde comienzos del año y afecta tanto a los combustibles utilizados por vehículos particulares como a aquellos vinculados al transporte de cargas y actividades productivas.

Especialistas del sector señalan que uno de los principales factores detrás de esta caída es la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores. Ante el incremento de los costos de mantenimiento de los vehículos y de los combustibles, muchos conductores reducen los desplazamientos no esenciales o buscan optimizar el uso del automóvil.

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Asimismo, el comportamiento de las ventas muestra diferencias entre los distintos tipos de combustibles. Mientras las naftas premium continúan registrando una demanda relativamente más estable en determinados segmentos de usuarios, los combustibles de grado común concentran gran parte de la retracción. En el caso del gasoil, la disminución también está asociada a la menor actividad de algunos sectores económicos que dependen intensamente del transporte terrestre.

Las estaciones de servicio advierten que la caída en el volumen comercializado impacta directamente sobre la rentabilidad del negocio. Aunque los precios han experimentado ajustes periódicos para acompañar la evolución de los costos, la reducción de las cantidades vendidas limita los ingresos y genera preocupación entre los operadores del sector.

Por otra parte, algunas provincias registran descensos más pronunciados que otras, especialmente aquellas cuya economía está estrechamente vinculada al comercio, la industria o la actividad agropecuaria. En estos casos, la menor circulación de mercaderías y personas repercute de manera directa en la demanda de combustibles.

Desde el sector energético consideran que la evolución de las ventas durante los próximos meses dependerá en gran medida del desempeño general de la economía, la recuperación del consumo interno y la estabilidad de los precios. Mientras tanto, los datos reflejan una tendencia que continúa encendiendo señales de alerta en un mercado considerado un indicador clave de la actividad económica del país.

La caída consecutiva de las ventas de nafta y gasoil se suma a otros indicadores que muestran una recuperación aún desigual entre los distintos sectores productivos. Por ello, empresarios y analistas seguirán de cerca la evolución de la demanda de combustibles como una referencia para evaluar el ritmo de la actividad económica y el comportamiento del consumo en Argentina.