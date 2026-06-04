Recientemente se confirmó un nuevo aumento para las tarifas de gas y luz en todo el país. Debido a esto, los argentinos buscan diferentes maneras de ahorrar en estos insumos para reducir su costo. Para ello los especialistas en tecnología ofrecen distintos consejos que los ayudarán no solo a reducir las facturas, sino también a cuidar el medioambiente.

El Gobierno Nacional confirmó una suba del 1,50% en la tarifa de electricidad y del 2,81% para la del gas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En el resto de jurisdicciones, los aumentos dependerán de lo definido por los entes reguladores locales. Esto fue publicado en la Resolución 39/2026 de ENARGAS en el Boletín Oficial.

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7 consejos para ahorrar electricidad en casa

–Mantener una temperatura estable: uno de los errores más frecuentes es configurar la calefacción en temperaturas excesivamente altas. Los especialistas recomiendan mantener los ambientes entre 20°C y 24°C, un rango que permite conservar el confort térmico evitando consumos innecesarios.

–Evitar pérdidas de calor: las puertas y ventanas mal selladas pueden generar pérdidas significativas de temperatura. Utilizar burletes, cerrar correctamente las aberturas y aprovechar la luz solar durante el día son medidas simples que ayudan a reducir la demanda energética.

El Gobierno Nacional confirmó una suba del 1,50% en la tarifa de electricidad y del 2,81% para la de gas .

–Elegir equipos con tecnología Inverter: la tecnología Inverter permite que los equipos regulen automáticamente su funcionamiento para mantener una temperatura constante, evitando los picos de consumo asociados al encendido y apagado continuo.

–Realizar mantenimiento periódico: la limpieza regular de filtros y conductos mejora el rendimiento de los equipos y evita que trabajen con un esfuerzo mayor al necesario.

–Aprovechar funciones inteligentes: los temporizadores, modos ECO y sistemas de programación permiten utilizar los equipos únicamente cuando son necesarios, reduciendo horas de funcionamiento innecesarias.

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–Optimizar el uso del lavarropas: el lavado también representa una parte importante del consumo energético del hogar, especialmente cuando se utilizan temperaturas elevadas o cargas incompletas. Los especialistas recomiendan aprovechar la capacidad total del equipo, elegir programas eficientes y priorizar ciclos de lavado adecuados para cada tipo de prenda.

–Revisar la eficiencia energética antes de comprar: al momento de renovar un electrodoméstico, la etiqueta de eficiencia energética puede marcar una diferencia significativa en el gasto mensual. Los productos con clasificación A o superior suelen ofrecer mejores niveles de rendimiento con menor consumo.

JSM / EM