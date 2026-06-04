La OCDE recortó la proyección de crecimiento para Argentina en 2026

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que el PBI argentino crecerá 2,8% en 2026, lo cual representa una caída de 1,6% respecto a la estimación anterior. Además, prevé un crecimiento de 3,5% en 2027, impulsado principalmente por las exportaciones de los sectores energético, minero y agrícola".

Esta proyección consolida la salida del terreno contractivo, luego de que el PBI real registrara un incremento del 0,6% en el cuarto trimestre de 2025, situando el crecimiento anual de ese año en el 4,4% "tras dos años de recesión".

Dos realidades

El informe detalla una marcada dualidad estructural en la dinámica económica actual. Por un lado, las actividades vinculadas a la generación de divisas muestran una notable aceleración. Sin embargo, la contracara se observa en los sectores que dependen exclusivamente de la demanda local.

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La OCDE señala textualmente que energía, la minería y la agricultura se han convertido en un motor del crecimiento, mientras que los sectores orientados al mercado interno —como la industria manufacturera y el comercio minorista— siguen rezagados".

En consonancia con este diagnóstico, advierte que "los niveles de confianza de los consumidores y de utilización de la capacidad industrial siguen siendo bajos y continúan descendiendo".

El principal freno para el dinamismo de la calle sigue siendo la erosión del poder adquisitivo y el sesgo contractivo del crédito. Al respecto, la entidad proyecta que "el crecimiento del consumo privado seguirá siendo moderado, limitado por las elevadas tasas de interés y una lenta recuperación de los salarios reales".

Esta parsimonia salarial se vincula de forma directa con la dinámica de los precios minoristas: "La inflación se ha acelerado desde mediados de 2025, alcanzando una tasa mensual del 2,6% en abril, lo que ha ralentizado la recuperación de los salarios reales".

El frente externo y las metas macroeconómicas

En el plano cambiario y de reservas, el reporte pondera positivamente la estrategia del Banco Central, remarcando que "el tipo de cambio se ha apreciado desde noviembre, y el Banco Central ha acumulado cerca de 4.300 millones de dólares en reservas durante el primer trimestre, aunque las reservas netas siguen siendo negativas".

No obstante, confía en que la acumulación de divisas seguirá acelerándose y brindará soporte para "la transición hacia un régimen cambiario más flexible".

A nivel internacional, el país enfrenta un escenario global mixto. Por una parte, "el conflicto en evolución en el Oriente Medio ha provocado un aumento en el precio de los combustibles, lastrando así los esfuerzos por reducir la inflación".

Por otra parte, las medidas proteccionistas de Washington parecen tener un impacto acotado: "El impacto del arancel del 10% sobre las exportaciones a Estados Unidos será limitado, ya que apenas representan el 9% de las exportaciones de Argentina", balanceado además por un "reciente acuerdo comercial bilateral" que prevé la reducción arancelaria para 1.675 productos.

Para los próximos meses, el organismo anticipa que la desinflación cobrará un nuevo impulso durante el segundo de semestre de 2026, estimando que "la inflación general promedio se sitúe en torno al 31% en 2026 y al 16% en 2027".

Disciplina fiscal

El staff de la OCDE es tajante respecto a las tareas pendientes del Palacio de Hacienda y la autoridad monetaria, manifestando que "las políticas monetaria y fiscal deben seguir siendo restrictivas" y que el control de la emisión y las tasas altas continuarán a mediano plazo.

En el plano fiscal, sostiene que "el control del gasto público y la estabilidad de los ingresos permitirán mantener pequeños superávits fiscales durante el horizonte de proyección".

El punto más sensible del informe radica en las recomendaciones estructurales y el costo político de detener la agenda oficial. El organismo enfatiza que "ralentizar el ritmo de reforma podría reducir la confianza y frenar el crecimiento del consumo y la inversión", abriendo la puerta a una "mayor volatilidad de la moneda".

Aumento de la productividad

Para consolidar la productividad, la organización aconseja avanzar firmemente en la eliminación de subsidios ineficientes en gas natural —con esquemas de apoyo a sectores vulnerables— y en una profunda reconfiguración impositiva: "Las reformas estructurales deben centrarse ahora en eliminar los impuestos distorsivos, ampliar las bases imponibles y simplificar el sistema tributario".

Concluye además que, una vez que se aplique plenamente, la reforma laboral aprobada "favorecerá la creación de empleo formal", aunque el desempleo haya mostrado un incremento hacia finales del año pasado.

LM