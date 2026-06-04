Aguinaldo 2026: cómo controlar si está bien liquidado en el nuevo recibo de sueldo digital

Junio llega con un ingreso extra para millones de trabajadores en relación de dependencia: el medio aguinaldo. Pero junto con el pago también aparecen dudas habituales: cuánto corresponde cobrar, qué salario se toma como referencia y cómo verificar si la empresa liquidó bien el monto. Además, a partir de este mes y tras la aprobación de la reforma laboral, los empleadores deberán liquidar con nuevos recibos de sueldo.

Aguinaldo en junio de 2026: cuánto me corresponde si mi sueldo es de $1.000.000

El Sueldo Anual Complementario (SAC) debe figurar de manera clara y separada en el recibo de sueldo. No tiene que aparecer mezclado con el salario mensual ni incorporado al básico. Puede figurar bajo distintas denominaciones, como “SAC”, “Aguinaldo” o “SAC 1° Semestre”.

La regla general es simple: el aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro del semestre. Para la primera cuota, que se paga en junio, se toman los salarios de enero a junio.

Cómo controlar el aguinaldo paso a paso

Para verificar si el monto liquidado es correcto, el trabajador debe revisar los recibos de sueldo de los últimos seis meses y detectar cuál fue el mes con el salario bruto más alto.

El punto clave es mirar el sueldo bruto, no el neto. Es decir, el importe antes de los descuentos por jubilación, obra social, Ley 19.032 u otros aportes obligatorios.

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Una vez identificado el salario bruto más alto del semestre, hay que dividirlo por dos. Ese resultado debería coincidir con el monto informado en el recibo bajo el concepto SAC o aguinaldo.

Por ejemplo, si el mejor sueldo bruto del semestre fue de $1.000.000, el aguinaldo bruto debería ser de $500.000. Sobre ese monto luego se aplican los descuentos legales correspondientes.

Qué conceptos revisar en el recibo

Además del importe final, hay varios datos que conviene mirar antes de dar por correcta la liquidación.

El recibo debe mostrar el concepto “SAC”, “Aguinaldo” o una denominación similar. También debe quedar claro que el cálculo se hizo sobre la mejor remuneración bruta del semestre.

En esa base tienen que incluirse los conceptos remunerativos, como horas extras, comisiones, premios y adicionales. Si alguno de esos pagos elevó el sueldo bruto de un mes determinado, ese mes puede ser tomado como referencia para calcular el aguinaldo.

También hay que revisar si el pago fue proporcional. Esto puede ocurrir cuando el trabajador ingresó durante el semestre o cuando hubo períodos sin prestación de servicios.

Qué descuentos se aplican sobre el aguinaldo

El aguinaldo está sujeto a los mismos aportes que el salario mensual. Por eso, el monto que figura como SAC bruto no será necesariamente el dinero final que se deposita en la cuenta.

Entre los descuentos habituales se encuentran:

- Jubilación: 11%.

- Ley 19.032: 3%.

- Obra social: 3%.

- Aporte sindical, cuando corresponda.

Por eso, para controlar bien la liquidación hay que distinguir entre aguinaldo bruto y aguinaldo neto. El cálculo inicial se hace sobre la remuneración bruta, pero el monto de bolsillo surge después de aplicar los descuentos.

Qué pasa con las horas extras y las comisiones

Las horas extras, comisiones, premios y adicionales remunerativos forman parte de la base para calcular el aguinaldo. No se liquidan como un “SAC sobre horas extras” separado, sino que aumentan el salario bruto del mes en el que fueron cobrados.

Si ese mes fue el de mayor remuneración del semestre, se usará como referencia para calcular el 50% correspondiente al aguinaldo.

Tampoco se hace un promedio de horas extras de todo el semestre. La normativa toma directamente el mes con la remuneración más alta.

Cuándo el aguinaldo se paga proporcional

El aguinaldo puede ser proporcional cuando el trabajador no prestó servicios durante todo el semestre. El caso más común es el de quienes ingresaron a la empresa después de enero.

También puede corresponder una liquidación proporcional si hubo períodos sin prestación de tareas durante el semestre. En esos casos, el monto no será igual al 50% completo del mejor sueldo mensual, sino que se calculará en función del tiempo trabajado.

Qué hacer si el aguinaldo está mal liquidado

Si después de revisar el recibo aparecen diferencias o conceptos poco claros, la recomendación es pedir el detalle de la liquidación al área de Recursos Humanos o Administración de la empresa.

El reclamo debe hacerse cuanto antes, con los recibos de sueldo del semestre a mano. Eso permite comparar el salario bruto más alto, los conceptos incluidos y los descuentos aplicados.

Controlar el recibo en junio es clave para corregir a tiempo errores en el pago del aguinaldo y evitar que una mala liquidación pase inadvertida.

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