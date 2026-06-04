La Federación Argentina Unión Personal Panaderías y Afines (FAUPPA) y la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (FAIPA) sellaron la estructura de ingresos para los trabajadores de la actividad. Las partes refrendaron el entendimiento técnico en el marco del "Acuerdo de Recomposición Abril 2026 - Anexo I Escala Salarial". El documento, suscripto con la estampa de los representantes sectoriales, fijó los parámetros salariales que rigen hasta septiembre del 2026.

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El esquema prevé de manera obligatoria la incorporación de nuevos básicos que reemplazan las grillas anteriores vigentes en la actividad fabril. La presentación del texto refrendado por el secretario general de FAUPPA, Hugo Gastón Frutos, y el secretario de FAIPA, Jeremías Diab, ratificó la plena vigencia de las condiciones acordadas por los representantes de ambos sectores.

Los sueldos conformados para cada rubro de los panaderos en junio

Las escalas salariales vigentes para el sexto mes del año determinaron los siguientes montos básicos y adicionales para la totalidad de las categorías de la actividad:

- Maestro: percibe un sueldo básico de junio 2026 de $1.285.276, sumando un adicional del 2.80% no remunerativo de $35.988 y una suma fija no remunerativa de $20.000.

Cuáles son los sectores que mejores salarios pagan y cuáles son los que generan más empleo

- Medio Oficial, Cajero/a y Repartidor: disponen de un sueldo básico de junio 2026 de $1.265.873, sumando un adicional del 2.80% no remunerativo de $35.444 y una suma fija no remunerativa de $20.000.

- Ayudante: cuenta con un sueldo básico de junio 2026 de $1.263.326, sumando un adicional del 2.80% no remunerativo de $35.373 y una suma fija no remunerativa de $20.000.

El salario pretendido por los argentinos cayó casi 8% en dólares

- Dependiente: recibe un sueldo básico de junio 2026 de $1.261.541, sumando un adicional del 2.80% no remunerativo de $35.323 y una suma fija no remunerativa de $20.000.

- Peón: cuenta con un sueldo básico de junio 2026 de $1.260.130, sumando un adicional del 2.80% no remunerativo de $35.284 y una suma fija no remunerativa de $20.000.

GZ / lr