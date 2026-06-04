SpaceX sale a seducir a los pequeños inversores: presentó su OPI con un video sobre cohetes, IA y Starlink

SpaceX presentó el jueves por la mañana su propuesta de salida a bolsa a los inversionistas minoristas mediante un video en el que el director financiero, Bret Johnsen, explica la relación entre los negocios de cohetes, satélites e inteligencia artificial de la empresa.

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La presentación de 17 minutos forma parte de los esfuerzos de la empresa liderada por Elon Musk para atraer a inversionistas minoristas de todo el mundo. Estos compradores son una parte clave de la estrategia de SpaceX en la OPI, con hasta un 30% de la oferta de US$75.000 millones asignada al grupo, informó previamente Bloomberg News.

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Solamente Johnsen aparece en el video, quien se presenta como el único director financiero que ha tenido la empresa. El material está alojado en el sitio web spacexipo.com, que incluye una invitación destacada para que los visitantes creen una cuenta de corretaje.

“Elon fundó SpaceX con el objetivo de cambiar a la humanidad y convertirnos en una especie multiplanetaria”, dijo Johnsen. “Lo que ha sido muy emocionante es que hemos podido ampliar esa visión con nuestra constelación Starlink, así como con nuestras soluciones de IA”.

La presentación para inversionistas detalla una serie de objetivos futuros para una fecha no especificada, entre ellos elevar el margen bruto hasta cerca del 70%, desde el 49% del año pasado, y generar un margen de ganancia neta de aproximadamente el 45%, frente al -26% registrado el año pasado.

La compañía expuso en el video sus ambiciosos planes, entre ellos instalar centros de datos en el espacio, además de destacar sus negocios de cohetes reutilizables y el sistema satelital Starlink, que proporciona acceso a internet de banda ancha en la Tierra.

“Logramos lo que otros consideran realmente imposible”, afirmó, al destacar hitos como convertirse en la primera empresa privada en enviar un cohete con combustible líquido a órbita, la primera en acoplar con éxito una nave espacial a la Estación Espacial Internacional y en desarrollar una flota de cohetes reutilizables.

La presentación para inversionistas de SpaceX también está repleta de referencias a sus actividades espaciales. Por ejemplo, la explicación de su “modelo de negocio replicable” comienza en siete y realiza una cuenta regresiva hasta el “despegue”.

Otras diapositivas destacan la filosofía empresarial de Elon Musk. Por ejemplo, bajo “el algoritmo”, el primer paso es “hacer que los requisitos sean menos tontos”, seguido de “eliminar la pieza o el paso del proceso”.

Johnsen también abordó el enorme gasto de capital de SpaceX, ampliado por la adquisición de xAI en febrero.

“No estamos solos al invertir de manera significativa en gasto de capital, especialmente en el lado de IA del negocio”, dijo Johnsen. “Esa ha sido la mayor parte del despliegue de gasto de capital durante los últimos dos años”.

Johnsen presentó una diapositiva, también reflejada en la documentación de la empresa, que detalla futuras aplicaciones espaciales que SpaceX podría desarrollar. Entre ellas figura el transporte punto a punto, un concepto que implicaría utilizar Starship para entregar carga e incluso personas a destinos lejanos del planeta en tiempos récord.

Johnsen también destacó la minería de asteroides, un modelo de negocio aún no probado en el que SpaceX no había mostrado demasiado interés antes de la OPI.

La empresa, formalmente conocida como Space Exploration Technologies Corp., vende 555,6 millones de acciones a US$135 cada una, lo que le otorga una valoración de mercado de casi US$1,77 billones, según una presentación regulatoria del miércoles. Está previsto que fije el precio de la oferta el 11 de junio y que cotice bajo el símbolo SPCX.