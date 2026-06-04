Raízen vende activos en Argentina a Mercuria por US$1.420 millones

Mercuria Energy Group Ltd. acordó la compra de una de las mayores refinerías de Argentina y una red de cientos de estaciones de servicio a la brasileña Raízen SA, en una operación valorada en US$1.420 millones.

La adquisición se concretó tras una intensa competencia con la comercializadora rival Vitol Group y puso fin a negociaciones prolongadas que involucraron al socio minoritario de Mercuria en Argentina, el empresario José Luis Manzano, y a acreedores de Raízen, entre ellos BTG Pactual Holding SA.

Venta de Shell Argentina: Manzano y Mercuria avanzan mientras Raízen negocia su deuda millonaria

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“Mercuria considera que Argentina representa un mercado energético importante, con sólidos fundamentos a largo plazo y oportunidades significativas para el crecimiento operativo y la inversión”, señaló la compañía en un comunicado difundido el jueves.

La operación representa una victoria para el presidente Javier Milei, quien buscará la reelección el próximo año y procura demostrar que sus reformas de libre mercado pueden atraer inversión extranjera directa. La apuesta de Mercuria por Argentina llega en un momento en que los grandes traders de materias primas buscan reforzar su presencia en activos de refinación y distribución para sostener las ganancias extraordinarias obtenidas durante la crisis energética de comienzos de la década.

A través de sus subsidiarias Latam Downstream Holdings Ltd. y Silver Projects I S.A.U., Mercuria tomará el control de la refinería Dock Sud, ubicada en las afueras de Buenos Aires y considerada la tercera más grande del país, además de unas 700 estaciones de servicio que representan cerca de una quinta parte de las ventas nacionales de combustibles. El cierre de la transacción está previsto para este año, sujeto a las aprobaciones regulatorias correspondientes, sgún un comunicado emitido el jueves.

La operación dará lugar a un tercer productor integrado de petróleo de Argentina, es decir, una compañía que participa tanto en la extracción de crudo como en la refinación. YPF SA lidera el sector, seguida por Pan American Energy Group, controlada en parte por la británica BP Plc.

Mercuria, a través de su subsidiaria Phoenix Global Resources Plc —en la que también participa Manzano—, produce actualmente mucho menos petróleo que YPF o Pan American. Sin embargo, planea invertir miles de millones de dólares en los próximos años para aumentar su producción en Vaca Muerta, uno de los principales yacimientos de shale del mundo.

Fundada en 2004 y dirigida por los operadores de petróleo suizos Marco Dunand y Daniel Jaeggi, Mercuria es una de las mayores comercializadoras de energía del mundo, junto a firmas como Trafigura, Gunvor y Vitol. Aunque históricamente había quedado rezagada frente a sus competidores en inversiones en activos físicos, recientemente aceleró su expansión en mercados estratégicos, especialmente en Sudamérica.

Raízen, una empresa conjunta de biocombustibles formada entre Shell Plc y Cosan SA, obtuvo respaldo informal de la mayoría de sus acreedores para un plan final de reestructuración extrajudicial de deuda, según personas familiarizadas con el asunto. La venta de activos, incluida su unidad argentina, forma parte de ese proceso. La compañía acumula una deuda de 65.000 millones de reales (US$12.900 millones), resultado de apuestas fallidas en etanol y combustible de aviación, además de tasas de interés elevadas y cosechas inferiores a las esperadas.