La inversión en México profundiza una de las caídas más prolongadas en décadas

La inversión fija bruta de México profundizó su caída en marzo, reforzando las preocupaciones sobre las políticas internas del gobierno y la incertidumbre vinculada a los aranceles y al comercio con Estados Unidos, principal socio comercial del país.

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La inversión de capital se contrajo un 3,1% en marzo frente al mismo mes del año anterior, tras la caída del 3,5% registrada en febrero, según cifras ajustadas por estacionalidad publicadas el jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

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La segunda mayor economía de América Latina acumula ya 19 meses consecutivos de contracción de la inversión total, uno de los períodos más prolongados de retroceso de las últimas cuatro décadas. La tendencia ha estado impulsada principalmente por una caída de la inversión privada en medio de una desaceleración económica que ya lleva varios meses.

“Las caídas no son más que una falta de confianza para invertir en México”, afirmó Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base. “Esas caídas han provocado que el PIB potencial del país —es decir, la tasa máxima a la que podríamos crecer— se reduzca a apenas 1,4%”.