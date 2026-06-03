La Cámara de Representantes votó para frenar a Trump en la guerra con Irán, en un reproche bipartidista

Nueva York — La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles una resolución que ordena al presidente Donald Trump retirar las fuerzas estadounidenses del conflicto con Irán, o bien obtener la autorización del Congreso para continuar la guerra, en un inusual reproche al mandatario por parte de un cuerpo legislativo controlado por su propio partido.

La medida se aprobó por 215 votos contra 208, con cuatro republicanos sumándose a los demócratas: Tom Barrett (Michigan), Brian Fitzpatrick (Pensilvania), Warren Davidson (Ohio) y Thomas Massie (Kentucky). El demócrata Jared Golden (Maine), que antes se había opuesto a iniciativas similares, cambió su posición para respaldarla. La resolución instruye al presidente a retirar a las tropas de las hostilidades contra Irán salvo autorización expresa del Congreso, exceptuando la defensa de Estados Unidos, un aliado o un socio ante un “ataque inminente”.

El voto es el reflejo más reciente de la erosión del apoyo republicano a una guerra que comenzó a fines de febrero y que ya transita su cuarto mes. El conflicto pasó de una intensa campaña de bombardeos a un frágil alto el fuego, mientras Washington y Teherán pugnan por el control del estrecho de Ormuz y las escaramuzas repuntaron en los últimos días con el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes.

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Los republicanos habían pospuesto la votación dos semanas atrás al advertir que no tenían los votos para derrotarla, pero no lograron sumar adhesiones en los días siguientes. Los demócratas invocaron la Resolución de Poderes de Guerra, que obliga a tratar este tipo de medidas en un plazo limitado, lo que impidió nuevas demoras.

El representante Gregory Meeks (Nueva York), principal demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores y promotor de la iniciativa, elogió a los republicanos disidentes por tener “la entereza de mirar dentro de sí mismos para hacer lo correcto”. Davidson, por su parte, enmarcó su voto como un reclamo de mayor participación del Congreso: “Definan la misión. Autoricen la misión. Cumplan la misión”, dijo en una breve declaración.

Massie, que el mes pasado perdió la interna ante un rival respaldado por Trump, vinculó el malestar al costo de vida: “La gente está cansada de la nafta a cinco dólares el galón y del diésel a seis, y de un fertilizante que no podemos pagar para nuestros campos en Kentucky”, afirmó, y agregó que el resultado “envía un buen mensaje: que la Cámara del pueblo, que representa al pueblo, está cansada de esta guerra”. Fitzpatrick defendió el procedimiento: “Tráiganlo al Congreso, debátanlo por sus méritos y hagan esta votación. Así es como se supone que funciona el sistema”.

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Mike Johnson

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, condenó el desenlace: “Un resultado muy desafortunado, y muy peligroso en un momento muy serio”. El republicano Michael McCaul (Texas) advirtió que la medida “socava la influencia y la capacidad de negociación del presidente”. El demócrata Ro Khanna (California), en cambio, lo celebró como “el principio del fin de la guerra”.

El recorrido de la resolución será arduo. Pasa ahora al Senado, que debe tratarla en unas dos semanas y media, pero su fuerza legal es incierta: un fallo de la Corte Suprema de 1983 estableció que las acciones del Congreso requieren el trámite legislativo completo —incluida la firma presidencial— para ser vinculantes. Trump ya vetó resoluciones de este tipo sobre Yemen e Irán durante su primer mandato. Sin embargo, una encuesta de Fox News del mes pasado halló que el 60% de los consultados rechaza la acción militar.

ML