Trump propone nuevos aranceles a países que no combatieron el trabajo forzoso y la medida podría alcanzar a Argentina

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, que encabeza Jamieson Greer, propuso este martes nuevos aranceles para 60 países, incluyendo Argentina, en un intento del Gobierno de Donald Trump por darle nueva vida a su agenda arancelaria tras el revés que recibió en febrero de la Corte Suprema, usando como argumento que “no impusieron ni aplicaron eficazmente la prohibición de importar bienes elaborados con trabajo forzoso”

Según el documento gubernamental al que tuvo acceso la AFP, los aranceles propuestos van del 10% al 12,5%, y serán sometidos a un período de consulta antes de que la decisión final sea tomada. En este contexto, se invita al público a presentar comentarios por escrito antes del 6 de julio. Posteriormente, el USTR realizará audiencias al respecto.

Jamieson Greer con el canciller argentino Pablo Quirno

Esta medida ocurre meses después que Washington diera comienzo a investigaciones sobre socios comerciales como Japón, China y la Unión Europea para estudiar si tomaron medidas contra la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso y si esto afectó, y de qué manera, al comercio de Estados Unidos.

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Este martes, la USTR declaró que 54 de estos países “no impusieron ni aplicaron eficazmente la prohibición de importar bienes elaborados con trabajo forzoso”. Este grupo incluye a Vietnam, China, el Reino Unido y Taiwán.

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Por su parte, seis economías (Canadá, la Unión Europea, Ecuador, México, Indonesia y Pakistán) fueron definidas como países que no aplicaron de forma eficiente dichas prohibiciones.

Según el documento que dio a conocer el USTR, “es inaceptable que nuestros socios comerciales más importantes no aborden la importación de productos elaborados con trabajo forzoso. Esto crea una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir globalmente en condiciones desiguales”.

Donald Trump

De acuerdo a un análisis de Reuters, del informe puede inferirse que la USTR quiere aplicar un 10% de aranceles adicionales a las importaciones procedentes de Argentina, Bangladesh, Canadá, Camboya, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Indonesia, Malasia, México, Pakistán, Taiwán, el Reino Unido y la Unión Europea; mientras que a los restantes países investigados se les aplicaría el 12,5%.

La decisión de la Corte Suprema sobre los aranceles que afectó a Trump

Desde que volvió a la Casa Blanca en 2025, el presidente Donald Trump impuso aranceles tanto a sus aliados como a sus competidores, aprovechando una ley de emergencia para aplicar diferentes gravámenes a una serie de países; sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en febrero de este año que se excedió en sus atribuciones.

En ese contexto, un juez del Tribunal de Comercio Internacional ordenó efectuar reembolsos de aranceles, y se determinó que más de 330.000 importadores podrían ser elegibles para recibir ese dinero, desde pequeñas compañías hasta gigantes como FedEx y Costco.

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El importe a devolver se calculó en 166.000 millones de dólares aproximadamente, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), quien sería la encargada de gestionar los pagos.

Trump expresó que recordaría a las empresas estadounidenses que no habían pedido reembolsos de sus aranceles, sugiriendo que podría favorecerlas de alguna manera en el futuro, aunque sin dar detalles específicos al respecto.