Israel y Líbano acordaron un cese el fuego y crear zonas libres de Hezbolá

Israel y el Líbano acordaron un nuevo alto el fuego según el comunicado conjunto que publicaron este miércoles tras las negociaciones trilaterales realizadas en Washington. El pacto está condicionado por la finalización de todos los ataques de Hezbolá y la retirada de todos los integrantes de ese grupo del sector sur del río Litani, indica el texto.

Joseph Aoun, presidente de Líbano

El documento oficial explica que “ambas partes acordaron, siguiendo las directrices de Estados Unidos, acelerar la creación de zonas piloto en las que las Fuerzas Armadas Libanesas tomarán el control exclusivo del territorio, excluyendo a todos los actores no estatales”. Además, los dos países se comprometieron a realizar una nueva ronda de negociaciones en Washington el lunes 22 de junio.

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Representantes de ambos bandos habían aceptado, el mes pasado, realizar un alto el fuego, pero las agresiones siguieron, hasta ahora donde, gracias a la mediación de Estados Unidos, consiguieron llegar a un nuevo acuerdo.

La declaración publicada por el Departamento de Estado indica que “Israel y Líbano reafirmaron que no tienen ninguna intención hostil el uno hacia el otro y se comprometieron a continuar las negociaciones directas para generar confianza, resolver todos los problemas pendientes y trabajar para lograr un acuerdo integral entre los dos países”.

Reunión Israel y Líbano en Estados Unidos

La denuncia de Israel contra Hezbolá

El pasado martes, el ejército israelí denunció que miembros de Hezbolá operaban en el barrio cristiano de la ciudad de Tiro y anunció que alertaría a la población para que se fuera si el grupo permanecía allí. Al día siguiente, un corresponsal de la AFP declaró que la situación era relativamente tranquila, pero reconoció que algunas personas que dormían en coches o tiendas de campaña habían decidido marcharse.

Reunión Israel y Líbano en Estados Unidos

Una petición para que Tiro sea declarada “ciudad abierta”, libre de presencia armada, logró reunir más de 180 firmas. Hezbolá cuenta con una fuerte presencia en Tiro, y algunos firmantes han sido cuestionados en las redes sociales por su pedido.

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Por su parte, más de 200 personas firmaron una petición similar para Nabatieh, otra ciudad del sur del Líbano que fue objeto de ataques israelíes.

Israel intensificó recientemente sus ataques, como parte de su ofensiva terrestre más importante en el Líbano en las últimas dos décadas.