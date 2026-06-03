Ponce sobre el conflicto Estados Unidos/Irán: “La tregua bélica, que siempre fue una farsa, se manifiesta casi de manera grosera”

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, conversó con Canal E y se refirió a que la crisis energética global volvió a escalar tras los ataques en Medio Oriente y el temor por un posible cierre del Estrecho de Ormuz.

Miguel Ponce sostuvo que, “la tregua bélica, que siempre fue medio una farsa, ahora ya se manifiesta casi de manera grosera” y remarcó que el conflicto entre Estados Unidos e Irán ya dejó consecuencias concretas. “Hoy hay casi 70 muertos en el aeropuerto de Kuwait por un ataque de Irán”, afirmó, al tiempo que calificó el escenario actual como “una gran farsa”.

En el mundo se proclama una crisis de seguridad energética

Asimismo, alertó que la situación ya no se limita a una cuestión militar, sino que amenaza con alterar el equilibrio energético global. Citó además al director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, quien “acaba de decir que estamos atravesando la mayor crisis de seguridad energética que el mundo ha enfrentado jamás”.

Ponce explicó que el principal riesgo no es solamente la falta de suministro actual, sino la imposibilidad de garantizar estabilidad futura. “Nadie puede garantizar que los flujos se vayan a normalizar a la brevedad”, señaló.

Cuál será el accionar de los gobiernos ante esta situación

Según describió, el conflicto ya está modificando las estrategias de inversión a nivel mundial: “Los gobiernos van a buscar diversificar sus fuentes de energía y el mercado aún no ha visto el impacto completo”.

En ese sentido, el entrevistado lanzó una fuerte advertencia sobre el precio internacional del petróleo si se profundiza la escalada: “Si esto continúa, si es cerrado, ya lo he dicho en el campo del EPEC, estaríamos por un barril en 170-170”. Y agregó: “Esto es una situación de crisis, mucho más grave que la del 73, la del 79 y aún la del 2022 combinadas”.

A su vez, sostuvo que un barril de petróleo en esos niveles tendría consecuencias inmediatas sobre toda la economía mundial. “Todos los días hay una amenaza mayor al tema petrolero y energético”, afirmó.