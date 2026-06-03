El impactante secuestro de una periodista en México: todavía no fue encontrada

Durante las últimas horas, la periodista mexicana Roxana Berenice Guzmán Ramírez fue secuestrada por sujetos armados y encapuchados que irrumpieron violentamente en su casa. Hasta el momento se desconoce el paradero de la comunicadora.

El secuestro de la trabajadora de prensa, directora de un portal de noticias sobre el peligroso estado de Veracruz, quedó registrado en un video que no tardó en ser difundido en redes sociales. En las imágenes se ve la tensa secuencia que ocurrió este martes alrededor de las 05:00 hora local (8:00 de Argentina) en el municipio de Nanchital.

La periodista, quien desde hace seis meses se encontraba trabajando al sur del estado vive en una localidad pequeña, de unos 30.000 habitantes, considerada un lugar de alto riesgo para ejercer el periodismo y recientemente había abierto el portal digital Pulso Informativo del Sureste, que informaba de noticias locales por redes sociales.

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En las imágenes del secuestro, difundidas particularmente en X y Facebook, se puede ver como dos sujetos armados y encapuchados golpean con un mazo una puerta de aluminio hasta romper un vidrio y forzar la entrada. Una vez dentro de la casa, comenzaron a apuntar a los ocupantes.

"Hay un menor de edad", gritó un hombre en un intento de calmar a los secuestradores. No obstante, los sujetos encapuchados sometieron a los ocupantes de la vivienda y cortaron la grabación.

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El secuestro fue denunciado por la familia de la periodista ante la Fiscalía General del Estado, entidad que abrió una investigación y comisionó a un equipo multidisciplinario en la región de Nanchital para investigar el hecho.

En paralelo a la denuncia del rapto, las autoridades también desplegaron un amplio operativo de seguridad para intentar encontrar a la periodista. Al respecto, la Fiscalía informó a través de un comunicado que mantiene la búsqueda e investigación para localizar a la víctima, comisionando en la zona a fiscales, peritos y policías ministeriales.

El marido también fue asesinado

Es válido mencionar que Guzmán Ramírez fue pareja del también periodista Carlos Fernández Escalante, conocido como "El Loco", quien fue asesinado a balazos en 2017.

Publicaciones periodísticas de la época indicaron que la comunicadora se encontraba con el hombre al momento del ataque en el que fue asesinado.

AS.