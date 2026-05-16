Confirman condena en una causa vinculada al secuestro de Macri

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a ocho años de prisión contra el ex policía federal Carlos Jacinto Gutiérrez por la privación ilegal de la libertad y las torturas sufridas por Juan Carlos Bayarri durante la investigación del secuestro extorsivo de Mauricio Macri.

La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron por inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa.

Bayarri, exsuboficial de la Policía Federal, había sido detenido en noviembre de 1991 en el marco de la investigación por el secuestro de Macri, ocurrido meses antes en Barrio Parque.

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El entonces empresario permaneció cautivo durante 14 días hasta que su familia pagó un rescate millonario.

Según denunció Bayarri, fue obligado bajo torturas a confesar su participación en distintos secuestros extorsivos. Permaneció diez años detenido hasta ser finalmente sobreseído.

El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2008 condenó al Estado argentino por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la investigación.

La causa penal avanzó contra Gutiérrez, el expolicía federal Carlos Alberto Sablich –ya fallecido– y el exsecretario judicial Eduardo Albano Larrea parecía sonriente en imágenes de cámaras de seguridad incorporadas como prueba en el debate.