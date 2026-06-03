Maestros en México amenazan con boicotear el Mundial y exigen aumento salarial

Los docentes mexicanos, que exigen mejoras salariales, amenazan con interrumpir actividades relacionadas con el Mundial, lo que aumenta la presión sobre los organizadores, que ya enfrentan críticas por la capacidad de los aeropuertos, la congestión vehicular y los riesgos de seguridad en algunas de las ciudades sede.

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Representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se reunieron el martes con los secretarios de Gobernación y Educación de la presidenta Claudia Sheinbaum para discutir sus demandas, después de que una protesta derivara en hechos violentos en el centro de Ciudad de México. Los enfrentamientos entre manifestantes y policías dejaron más de una docena de heridos.

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Mientras se desarrollaba la reunión, los manifestantes bloquearon calles y derribaron figuras conmemorativas que representaban a futbolistas de distintas nacionalidades sobre Paseo de la Reforma, una de las principales avenidas de la capital.

La CNTE ha intensificado las movilizaciones en todo el país durante los últimos días para exigir cambios a la reforma que trasladó a los docentes de un sistema público de pensiones a cuentas individuales administradas por fondos privados. El sindicato también reclama aumentos salariales más significativos, al considerar insuficiente el incremento del 9% propuesto por el gobierno, además de una mayor estabilidad laboral y una protección más amplia para los trabajadores de la educación.

Los dirigentes sindicales han advertido que podrían endurecer las protestas, convocar huelgas nacionales y realizar manifestaciones durante el torneo si sus demandas no son atendidas.

Sheinbaum ha señalado que espera encontrar soluciones mediante el diálogo, aunque ha reiterado que no todas las exigencias del sindicato pueden ser satisfechas.

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“A través del diálogo intentaremos atender los temas que sea posible atender”, dijo Sheinbaum el lunes durante su conferencia de prensa diaria. “Hay algunas peticiones que el presupuesto no nos permite cubrir plenamente, pero hay otras que sí podemos atender”.

El martes, la presidenta condenó los actos de violencia registrados durante las protestas del día anterior y afirmó que los docentes no fueron responsables de esos incidentes.

GZ