Alimentos y bebidas volvieron a subir levemente y encadenan tres semanas de alzas

En la primera semana de junio del 2026, la inflación promedio en alimentos y bebidas aumentó un 0,1%, según lo indicó en su último informe privado Labour, Capital & Growth (LCG), llegando de esta forma a la tercera semana consecutiva de aumentos.

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Este relevamiento se lleva a cabo mediante web scraping los miércoles, relevando el precio de ocho mil alimentos y bebidas de cinco supermercados. Además, los ponderadores corresponden a la estructura del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.

Según datos de la consultora, este incremento del 0,1% mantiene la tendencia de las últimas tres mediciones que registraron subas. La última vez que se rompió esta tendencia fue en la segunda semana de mayo cuando se registró una baja del 0,8%.

Además, con esta merma del 0,1%, la inflación mensual promedio de las últimas cuatro semanas bajo a 2,2%, registrando una caída de 0,3 puntos.

Condimentos y Verduras lideraron el alza

Entre los rubros que aumentaron esta semana se detectaron seis. A la cabeza se encuentran los "Condimentos y otros productos alimenticios" que mostraron una variación del 2,1%; le sigue “Verduras” con 1,9%; "Aceites" en tercer lugar con 1,7%; “Carnes” con 1,2%; y por último “Comidas listas para llevar”, que esta semana alcanzó una suba de 0,6%.

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Del otro extremo de la tabla, cuatro rubros registraron mermas, fueron "Bebidas e infusiones para consumir en el hogar" con 2,9%; “Productos de panificación, cereales y pastas” se ubica segundo con 1,1%; “Frutas” con 0,5%; y por último “Productos lácteos y huevos” mostró una merma en sus precios cercana al 0,0%

Por otra parte, en el informe de LCG destacaron que esta semana “el incremento de carnes y verduras se compenso por la baja de bebidas y panificados”.

Además, con respecto a la variación mensual, la consultora mencionó que “casi la mitad de la inflación promedio de las últimas 4 semanas se explicó por carnes, seguida por lácteos y bebidas”.

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Relevamiento de Precios Minoristas de EcoGo en mayo

La consultora EcoGo mencionó en su relevamiento mensual que la inflación en el rubro de alimentos y bebidas consumidos dentro del hogar se ubicó en un 2,7% mensual, lo que representa una aceleración de 0,6 puntos porcentuales respecto de abril.

“Mientras que los precios de las carnes se mantuvieron estabilizados tanto en mostrador como en el mercado mayorista, el índice general de alimentos se vio fuertemente condicionado por el factor estacional de las verduras, que registraron una variación del 30% en el Mercado Central”, destacaron desde la empresa que dirige la economista Marina Dal Poggetto.

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Con respecto a los alimentos consumidos dentro del hogar tuvieron una variación del 2,7% mientras que los consumidos fuera del hogar registraron una suba del 1,6%.

Por último, el relevamiento cierra su análisis mencionando que, de este modo, el rubro dejó un arrastre estadístico para junio de 0,9 p.p.​

GZ / lr