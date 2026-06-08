Carina Farah cuestionó el impacto del RIGI: "No creamos que son inversiones que hoy se están haciendo en el país"

Los más de 121.000 millones de dólares en proyectos anunciados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) vuelven a poner en debate el verdadero alcance de esta herramienta. En diálogo con Canal E, la economista Carina Farah advirtió que los montos difundidos corresponden a compromisos futuros y no a inversiones efectivamente realizadas.

"No creamos que son inversiones que hoy se están haciendo en el país, sino que son anuncios de inversiones que todavía obviamente no se concretan", señaló la especialista. Según explicó, los desembolsos dependen de los plazos establecidos para cada proyecto y de los compromisos mínimos exigidos por el régimen.

Farah reconoció que las iniciativas avanzan principalmente en minería, petróleo y finanzas, sectores que concentran la mayor parte de los anuncios de inversión. Sin embargo, puso el foco en un aspecto central: la capacidad de estas actividades para generar empleo de calidad.

Empleo, reforma laboral y efecto derrame

La economista sostuvo que la discusión no pasa únicamente por la llegada de capitales, sino también por la calidad y cantidad de puestos de trabajo que se crean. En ese sentido, afirmó que la nueva normativa laboral derivada de la reforma vigente favorece empleos más precarios que los existentes anteriormente.

"Son sectores donde la cantidad de empleo por peso o por dólar invertido no son significativos comparados con otros sectores como pueden ser la construcción, la metalmecánica o la industria automotriz", explicó.

Además, destacó que actividades como la construcción o la industria tienen una mayor capacidad de multiplicar empleo a través de sus cadenas de valor. "Generan empleos de manera directa y también en otras industrias", remarcó, algo que, a su juicio, no ocurre con la misma intensidad en los sectores extractivos que lideran los proyectos bajo el RIGI.

Inversiones, beneficios fiscales y resultados

Al analizar los datos de inversión extranjera directa, Farah consideró que los resultados obtenidos hasta el momento están lejos de las expectativas iniciales. Según detalló, la inversión pasó de aproximadamente 1.000 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2023 a 1.100 millones en igual período de 2025.

"Aumentó en 100 millones de dólares, no es un aumento exponencial cuando se esperaba que fuera un aumento mucho mayor", indicó.

La economista también cuestionó los beneficios otorgados a los inversores. "Es un RIGI que le ha prometido el oro y el moro a los inversores", afirmó, al sostener que los incentivos fiscales y regulatorios no están siendo compensados con mayores ingresos para el Estado, más empleo o una generación significativa de divisas.

Finalmente, advirtió sobre la creciente concentración económica en sectores como el financiero. "Son sectores que están concentrando mucho la riqueza y están devolviendo poco a la economía en generación de puestos de trabajo", concluyó. Para Farah, la situación laboral actual presenta señales de alerta y el desempleo podría ser considerablemente más elevado si no existieran modalidades laborales precarias o vinculadas a plataformas digitales.