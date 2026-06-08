El Riesgo País de Argentina consolidó su tendencia de estabilidad y cerró este lunes 1 de junio de 2026 en 494 puntos básicos, sosteniendo el quiebre de la barrera técnica de las 500 unidades en el inicio de la semana bursátil. El índice financiero regulado por el banco de inversión JP Morgan reflejó un escenario de calma operativa motorizado por el reacomodamiento en las cotizaciones de los títulos soberanos en dólares, los cuales mantuvieron su firmeza en las plazas externas.

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Esta dinámica bursátil, amparada en factores locales como el ancla fiscal y el incremento en las reservas internacionales de la autoridad monetaria, le permite al indicador convalidar niveles cercanos a sus mínimos trimestrales y comenzar el período mensual con un balance netamente equilibrado.

El Riesgo País finalizó las operaciones de este lunes a las 18:40 horas en 494 puntos. Durante la sesión operativa, el índice de referencia de JP Morgan inició la rueda con un valor de apertura de 499 puntos, valor que también constituyó el máximo intradiario de la rueda bursátil. Con el transcurso de las negociaciones de los activos de renta fija en el exterior, el indicador experimentó un descenso sostenido hasta registrar un piso mínimo intradiario de 490 unidades, para finalmente recortar la brecha y pactar su precio de cierre definitivo en los 494 puntos reportados.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria del indicador de referencia de JP Morgan durante las últimas jornadas evidenció notables contrastes comerciales producto del balance entre las presiones de los mercados internacionales y los soportes de la plaza doméstica. El ciclo comercial previo había manifestado un fuerte optimismo inicial al perforar los 500 puntos básicos, aproximándose a los valores más bajos durante la gestión de Javier Milei. Sin embargo, hacia el cierre de la semana pasada comenzó una persistente ola de toma de ganancias generalizada en la renta fija emergente; el indicador bursátil experimentó presiones externas tras darse a conocer el dato de empleo en Estados Unidos.

La apertura del segmento comercial de las semanas previas había ratificado la zona de resistencia técnica y el escenario de cautela internacional antes del marcado retroceso anotado en las ruedas recientes. La prima de riesgo argentina se había elevado a los 543 puntos el lunes 18 de mayo y continuó su ascenso hasta alcanzar los 547 puntos el martes 19 de mayo en sintonía con una caída en los bonos soberanos locales que cotizan en Nueva York.

Hacia el tramo final de mayo e inicios de junio, los instrumentos públicos de deuda en moneda extranjera lograron estructurar un proceso de recuperación técnica que revirtió de forma lineal las pérdidas previas de las carteras en desarrollo. El miércoles 20 de mayo el índice bursátil recortó posiciones hasta los 524 puntos, una descompresión que se profundizó al marcar 515 puntos el jueves 21 de mayo y que se estabilizó transitoriamente en 514 puntos el viernes 22 de mayo. El posterior quiebre del martes 26 de mayo a 508 puntos, sumado al cierre en 500 puntos el miércoles 27, los 494 puntos del jueves 28 y los 493 puntos del viernes 29 de mayo convalidó una descompresión acumulada sustancial que la cotización de hoy mantiene estabilizada.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico y financiero de referencia que calcula diariamente el diferencial de rendimiento financiero (spread) que debe pagar una nación emergente por sus títulos públicos en comparación con los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos, los cuales son tomados internacionalmente como el activo de referencia libre de riesgo crediticio. Este instrumento técnico de medición es estructurado y difundido a nivel global por el banco de inversión norteamericano JP Morgan bajo la denominación de EMBI (Emerging Market Bond Index). Se expresa formalmente a través de unidades conocidas como puntos básicos, donde una brecha equivalente a 100 puntos representa una sobretasa del 1% anual que el Estado emisor debe convalidar ante los inversores institucionales.

Este guarismo técnico funciona universalmente en las finanzas como el termómetro central para evaluar el nivel de incertidumbre crediticia y determinar la confianza de los inversores en la solvencia macroeconómica de un país. El indicador mide la sobretasa que Argentina debe pagar sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, reflejando la percepción de los mercados sobre la capacidad del país de honrar su deuda soberana. Cuando el valor de mercado de los títulos de una nación cae por mayor oferta vendedora, sus rendimientos asociados se elevan por efecto inverso, lo que genera un aumento automático en la sobretasa del índice.

Técnicamente, la metodología aplicada para evaluar las variables de la economía local se basa de forma específica en la variante denominada EMBI Global Diversified (EMBIGD), que administra una muestra ponderada de las distintas series de deuda soberana de mediano y largo plazo emitidas en moneda extranjera. La importancia de este indicador radica en que establece las condiciones del costo del financiamiento para toda la estructura productiva y el sector privado. Un incremento sostenido en la prima de riesgo restringe de forma lineal las posibilidades de obtener crédito externo, debido a que cuanto más alto es el valor del riesgo país, mayor es el costo de financiamiento para el Gobierno y las empresas.