El Merval cayó 4% en la semana y el riesgo país rozó los 500 puntos

La bolsa argentina sufrió la volatilidad de los mercados internacionales, donde dominó un clima más adverso para los activos de riesgo, y el Merval no fue la excepción. El mayor índice bursátil local cerró la primera semana de junio con toma de ganancias, medido en dólares cayó hasta los US$ 2.44, una caída diaria del 2,8% y en las últimas cinco ruedas del 4,2%.

“Tuvimos un cierre de semana condicionado por la volatilidad de los mercados internacionales, lo que impactó también en los activos argentinos. En líneas generales, las bajas observadas en Argentina estuvieron en sintonía con lo ocurrido en los mercados internacionales. El S&P 500 cayó alrededor de 2,4%, mientras que otros índices de referencia, como el Nasdaq, registraron retrocesos cercanos al 4%, reflejando un escenario de corrección que excedió ampliamente al mercado local”, expresó Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance.

Las acciones del panel líder cotizaron el viernes con bajas generalizadas de hasta el 4%, como el caso de Transportadora Gas del Norte. En tanto, los papeles argentinos que operan en Wall Street terminaron en rojo en la última rueda de la semana. Los ADRs que reflejaron las mayores caídas fueron: Ternium (-4,1%) y Tenaris (-3,8%).

La deuda soberana también sintió el coletazo internacional. De acuerdo a Portfolio Personal de Inversiones ( PPI), los globales cerraron la semana con caídas de entre 0,3% y 0,4%. “Esta semana notamos un empinamiento de la curva soberana. Tras el vencimiento del BPY26, el flujo se reorientó hacia los bonos más cortos, generando una compresión en los rendimientos. Por su parte, los Dollar-linked volvieron a destacar, particularmente el TZV26 donde se registraron algunos días con volúmenes inusualmente altos. Esto refleja una mayor demanda por cobertura cambiaria”, sostuvo Matias Migliore, Team Leader Mesa IFA en Balanz. “Los bonos soberanos en dólares también se vieron afectados por el contexto global de aversión al riesgo, aunque las Lecaps de mayor plazo mostraron una mayor resiliencia y tuvieron un comportamiento relativamente más estable”, agregó Lazzati.

Eso llevó a que se tensionara nuevamente el riesgo país, que terminó la semana al borde de tocar los 500 puntos básicos. El índice que elabora el JP Morgan se ubicó en 499 unidades, una suba semanal de 6 puntos.

En el mercado cambiario, el dólar oficial mayorista cerró a $ 1.440,5, lo que representó un alza del 2,3% en lo que va de junio aunque en el año cae 0,7%. En el segmento minorista cotizó a $ 1.460 en la pizarra del Banco Nación. En cuanto a la cotizaciones paralelas, el blue se negoció a $ 1.435, así subió $5, su cuarto avance diario, y en el mes acumula un alza de $35. Por el lado de los tipos de cambio financieros, el MEP operó a $ 1.458,79, mientras que el CCL a $ 1.511,96.

Por su parte, el Banco Central (BCRA) compró ayer US$ 45 millones, un 6,5% del volumen operado en el MULC. En el mes, el guarismo asciende a US$ 437 millones mientras que el del año totaliza US$ 10.184 millones. Las reservas brutas de la entidad monetaria terminaron en US$ 47.867 millones, una reducción semanal de US$ 324 millones.