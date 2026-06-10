miércoles 10 de junio de 2026
ECONOMIA
Mercados

Los activos argentinos cotizan mixtos en Wall Street y el riesgo país supera los 500 puntos básicos

La mayoría de activos argentinos operan dispares este miércoles, mientras que en el plano internacional los mercados caen producto de las preocupaciones por las altísimas valoraciones de la IA.

Bolsa de Wall Street
Bolsa de Wall Street | AFP
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La mayoría de activos argentinos operan con caídas este miércoles 10 de junio, manteniendo una racha negativa que se extiende a lo largo de la semana. En ese contexto, el riesgo país vuelve a superar los 500 puntos básicos.

En el plano internacional, los mercados caen producto de las preocupaciones respecto a si el auge de la IA puede generar problemas en el futuro. Por el otro, la publicación del dato de inflación de EEUU, el cual se espera que siga mostrando el traslado a precios del impacto de la guerra en Medio Oriente, mantiene el vilo a los inversores.

Los activos argentinos se derrumbaron en Wall Street y el riesgo país se acercó a los 500 puntos básicos

Así, los ADRs argentinos operan dispares: con Cresud e YPF subiendo 3,7%, mientras que Bioceres cae 2,3% y Loma Negra (-1,7%).

En Wall Street, los bonos en dólares caen hasta 0,4% encabezados por el AL41D. En ese contexto, el riesgo país sube 0,8% hasta los 502 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.

En ese marco, el panel líder sube 0,9% a 3.175.888,08 puntos, mientras que el S&P Merval en dólares escala 1,3% a 2.101,66 puntos. Entre las acciones que más suben, se destacan Cresud (+3,2%), YPF (+2,7%) y Transportadora de Gas del Sur (+2,5%).).

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este miércoles 10 de junio el dólar oficial cotiza a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación (BNA), sin cambios respecto al último cierre. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.437, $4 por debajo del cierre del martes.

El dólar blue cotiza a $1.435 para la compra y a $1.455 para la venta, bajando $5 respecto al último cierre. Por el lado del MEP, opera a $1.456, bajando $2 respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.511 cayendo $3 respecto al martes.

A Wall Street street sign.

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,15%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, desciende 0,15%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,63% la baja.

Los inversores se están anticipando a la salida a bolsa de SpaceX, que promete romper récords. Sin embargo, el martes las acciones estadounidenses cayeron al esfumarse el repunte de las acciones tecnológicas, debido a la preocupación por las altísimas valoraciones de la IA, lo que se prolonga en la preapertura de este miércoles.

Por su parte, los rendimientos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — anotan descensos de hasta 0,4%.

En Europa, el índice bursatil Euro Stoxx sube 0,04%. A nivel local, el DAX alemán baja 0,45% y el CAC francés disminuye 0,18%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido aumenta 0,05%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,64%, mientras que la bolsa de Shanghái corrigió 0,42%. Mientras, el Kospi surcoreano se desplomó 4,52% y el Nikkei 225 japonés retrocedió 0,97%.

Por otro lado, el crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluido en Argentina — sube 1,47% hasta US$ 89,86 el barril, mientras que el crudo estadounidense avanza un 1,79%, hasta los US$ 89,9 el barril.

FN

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