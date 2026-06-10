La mayoría de activos argentinos operan con caídas este miércoles 10 de junio, manteniendo una racha negativa que se extiende a lo largo de la semana. En ese contexto, el riesgo país vuelve a superar los 500 puntos básicos.

En el plano internacional, los mercados caen producto de las preocupaciones respecto a si el auge de la IA puede generar problemas en el futuro. Por el otro, la publicación del dato de inflación de EEUU, el cual se espera que siga mostrando el traslado a precios del impacto de la guerra en Medio Oriente, mantiene el vilo a los inversores.

Los activos argentinos se derrumbaron en Wall Street y el riesgo país se acercó a los 500 puntos básicos

Así, los ADRs argentinos operan dispares: con Cresud e YPF subiendo 3,7%, mientras que Bioceres cae 2,3% y Loma Negra (-1,7%).

En Wall Street, los bonos en dólares caen hasta 0,4% encabezados por el AL41D. En ese contexto, el riesgo país sube 0,8% hasta los 502 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.

En ese marco, el panel líder sube 0,9% a 3.175.888,08 puntos, mientras que el S&P Merval en dólares escala 1,3% a 2.101,66 puntos. Entre las acciones que más suben, se destacan Cresud (+3,2%), YPF (+2,7%) y Transportadora de Gas del Sur (+2,5%).).

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este miércoles 10 de junio el dólar oficial cotiza a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación (BNA), sin cambios respecto al último cierre. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.437, $4 por debajo del cierre del martes.

El dólar blue cotiza a $1.435 para la compra y a $1.455 para la venta, bajando $5 respecto al último cierre. Por el lado del MEP, opera a $1.456, bajando $2 respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.511 cayendo $3 respecto al martes.

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,15%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, desciende 0,15%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,63% la baja.

Los inversores se están anticipando a la salida a bolsa de SpaceX, que promete romper récords. Sin embargo, el martes las acciones estadounidenses cayeron al esfumarse el repunte de las acciones tecnológicas, debido a la preocupación por las altísimas valoraciones de la IA, lo que se prolonga en la preapertura de este miércoles.

Por su parte, los rendimientos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — anotan descensos de hasta 0,4%.

En Europa, el índice bursatil Euro Stoxx sube 0,04%. A nivel local, el DAX alemán baja 0,45% y el CAC francés disminuye 0,18%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido aumenta 0,05%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,64%, mientras que la bolsa de Shanghái corrigió 0,42%. Mientras, el Kospi surcoreano se desplomó 4,52% y el Nikkei 225 japonés retrocedió 0,97%.

Por otro lado, el crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluido en Argentina — sube 1,47% hasta US$ 89,86 el barril, mientras que el crudo estadounidense avanza un 1,79%, hasta los US$ 89,9 el barril.

FN