SpaceX desata una fiebre inversora: la demanda supera cuatro veces la oferta antes de su debut bursátil

La oferta pública inicial de SpaceX ha atraído una demanda superior a cuatro veces la cantidad de acciones disponibles, según personas familiarizadas con el asunto, cuando la empresa de cohetes, satélites e inteligencia artificial liderada por Elon Musk se acerca al cierre del período de recepción de órdenes.

SpaceX se prepara para la mayor salida a bolsa de la historia y anticipa una nueva fiebre por la inteligencia artificial

Se espera que los bancos dejen de aceptar órdenes de inversionistas institucionales después del cierre de los mercados en Nueva York, a las 4:00 p.m. del miércoles, según fuentes familiarizadas con el proceso.

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La oferta pública inicial de SpaceX tiene previsto fijar su precio el 11 de junio y comenzar a cotizar al día siguiente. La compañía ofrece 555,6 millones de acciones a un precio fijo de US$135 cada una, lo que permitiría recaudar alrededor de US$75.000 millones y le otorgaría una valoración cercana a US$1,8 billones.

Dado que se siguen aceptando órdenes, los detalles podrían cambiar, indicaron las fuentes, que pidieron permanecer en el anonimato dado que la información no es pública. Un representante de SpaceX no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La operación está encaminada a convertirse en la mayor salida a bolsa de la historia, superando los US$29.400 millones recaudados por Saudi Aramco en 2019.

OpenAI, cuyos modelos de inteligencia artificial compiten con los desarrollados por la división xAI de SpaceX, presentó confidencialmente esta semana la documentación para salir a bolsa, después de que Anthropic PBC hiciera lo propio la semana pasada. Juntas, las tres compañías podrían añadir US$3,6 billones de valor de mercado a las bolsas estadounidenses, según cálculos de Bloomberg.

Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Bank of America Corp., Citigroup Inc. y JPMorgan Chase & Co. lideran la operación, en la que participan otros 18 bancos. Las acciones de la compañía, cuyo nombre oficial es Space Exploration Technologies Corp., cotizarán en Nasdaq y Nasdaq Texas bajo el símbolo SPCX.