Cavallo le reclamó a Sturzenegger la eliminación total del cepo cambiario

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, celebró los cambios dentro de la Comisión Nacional de Valores (CNV) anunciados este jueves 11 de junio por Federico Sturzenegger. Al mismo tiempo, volvió a plantear la necesidad de avanzar hacia una liberalización total del cepo cambiario.

Cavallo respaldó la acumulación de reservas y reclamó una apertura total del cepo

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, presentó una reforma para el mercado de capitales argentino que, según sostuvo, impactará sobre el financiamiento de las empresas, las alternativas de inversión y los instrumentos de ahorro disponibles para los argentinos.

“Felicitaciones! Y para cuando la desregulacion total del mercado cambiario?”, fueron las palabras de que utilizó Cavallo en un posteo de su cuenta en la red social X.

Las modificaciones a las que hizo mención fueron las implementadas a través de las resoluciones generales 1145/26 a 1150/26 de la Comisión Nacional de Valores (CNV), en donde se establece un nuevo esquema de autorización automática para una amplia gama de emisiones de deuda y productos financieros.

Cavallo volvió a pedirle al Gobierno la liberación del mercado cambiario

Cabe recordar que no es la primera vez que el creador del “uno a uno” le reclama al gobierno actual la liberación del cepo cambiario. En ocasiones anteriores insistió en que la eliminación total es una condición necesaria para profundizar el esquema bimonetario.

"Expropiador" y "resentido": Milei y Caputo cruzaron a Cavallo luego de que pidiera levantar el cepo

En su última publicación en su blog, Cavallo habló sobre la acumulación de reservas internacionales y destacó que el Fondo Monetario Internacional viene insistiendo sobre este punto desde el año pasado. Además remarcó que él mismo sostiene esa recomendación desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

El exfuncionario consideró que comenzar a acumular reservas fue "la mejor decisión de política macroeconómica que el gobierno ha adoptado desde el mes de abril" y calificó como "muy auspicioso" que durante las negociaciones con el FMI el equipo económico haya reconocido la importancia de profundizar ese proceso.

También hizo referencia a las diferencias que existían entre el Gobierno y el FMI respecto de la relación entre reservas y riesgo soberano. No obstante, señaló que los acontecimientos recientes probablemente demuestren que "la forma más segura de que siga cayendo el riesgo país es, precisamente, la rápida acumulación de reservas", acompañada por la liquidación de divisas derivadas del superávit comercial.

El economista valoró que una parte importante de los dólares atesorados por las personas se haya canalizado hacia depósitos en dólares dentro del sistema bancario. Sin embargo, advirtió que, si los bancos enfrentan limitaciones para prestar esos fondos, se restringe la posibilidad de transformar esos ahorros en financiamiento para la actividad económica.

Por ese motivo, insistió en que la eliminación total del cepo es una condición necesaria para profundizar el esquema bimonetario. Según escribió, "la eliminación completa del cepo cambiario, es decir la remoción de todo tipo de restricciones al movimiento de capitales, ayudaría mucho a despejar del horizonte el riesgo de salto cambiario".

Domingo Cavallo: "No vas a parar una corrida cambiaria, si no tenés reservas"

Sturzenegger y los cambios que llegan al mercado de capitales

Según explicó el ministro, la principal modificación consiste en que la mayoría de las emisiones de deuda inferiores a 100 millones de UVAs, equivalentes actualmente a unos US$130 o US$140 millones, ya no requerirán una autorización previa de la CNV para salir al mercado.

Sturzenegger sostuvo que el nuevo régimen permitirá que las empresas puedan emitir instrumentos financieros con mayor rapidez y menos trámites administrativos. "La gran mayoría de las emisiones de deuda de menos de unos 130/140 millones de dólares no van a necesitar autorización previa de la CNV Argentina para ser emitidas", afirmó.

La reforma se implementa bajo la denominación de "Régimen de Autorización Automática para Mediano Impacto Ampliado". En lugar de una aprobación previa por parte del organismo regulador, las emisiones pasarán a requerir únicamente una presentación formal o filing, reduciendo significativamente los tiempos administrativos.

De acuerdo con el ministro, esta modificación facilitará el acceso al financiamiento de distintos sectores productivos. Como ejemplo, señaló que una PyME podrá emitir bonos para financiar proyectos sin necesidad de recurrir a mecanismos alternativos de financiamiento, mientras que un productor agropecuario podrá evaluar la emisión de acciones para afrontar inversiones vinculadas a maquinaria, riego u otros desarrollos.

Dentro del nuevo esquema también se incorporan los fondos comunes de inversión abiertos, que dejarán de requerir autorización previa para su lanzamiento. "Lo presentas y salís. Esto es absolutamente revolucionario", sostuvo Sturzenegger al describir el alcance de la medida.

Domingo Cavallo pidió por una nueva convertibilidad: "Cuanto antes, mejor"

Para Sturzenegger, el cambio representa una nueva filosofía regulatoria basada en una menor intervención estatal. "Se confía en la capacidad de discernimiento del inversor y se deja interactuar libremente al oferente de ahorro con el demandante de ahorro", afirmó. En esa línea, aseguró que el objetivo es "democratizar el capital, imbricar al ciudadano común como socio de los emprendimientos empresarios del país".

Por último, el ministro destacó el trabajo conjunto realizado entre la CNV, el Ministerio de Economía y distintas áreas del Gobierno para diseñar la reforma. En ese contexto, afirmó que el nuevo régimen de autorización automática constituye "un cambio que va a permitir crear un universo nuevo" para el financiamiento empresarial y el ahorro de los argentinos.

GZ