Domingo Cavallo volvió a plantear la necesidad de avanzar hacia una liberalización total del cepo cambiario al considerar que la acumulación de reservas y la eliminación de las restricciones al movimiento de capitales son factores clave para consolidar la estabilización económica, reducir expectativas de salto cambiario y favorecer la expansión del crédito en dólares.

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En un nuevo análisis sobre la situación económica argentina, el exministro sostuvo que estas medidas resultan determinantes para el escenario que atraviesa el país y para la evolución de variables como la inflación, el financiamiento y el riesgo país.

Cavallo afirmó que el Gobierno nacional mantiene un fuerte compromiso con el control del gasto público y consideró que esa orientación continuará tanto a nivel nacional como en las provincias. Sin embargo, señaló que no observa margen para que el frente fiscal aporte una reducción significativa adicional de la inflación durante lo que resta de 2026 y 2027.

Según su análisis, para que la inflación continúe bajando y la demanda interna de bienes y servicios se reactive de cara a las elecciones del próximo año, existen dos cuestiones centrales discutidas recientemente entre el staff del FMI y el equipo económico argentino.

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La primera de ellas es la acumulación de reservas internacionales. Cavallo destacó que el Fondo Monetario Internacional viene insistiendo sobre este punto desde el año pasado y remarcó que él mismo sostiene esa recomendación desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

La acumulación de reservas como eje de la estabilidad

El exfuncionario consideró que comenzar a acumular reservas fue "la mejor decisión de política macroeconómica que el gobierno ha adoptado desde el mes de abril" y calificó como "muy auspicioso" que durante las negociaciones con el FMI el equipo económico haya reconocido la importancia de profundizar ese proceso.

En esa línea, sostuvo que la acumulación de reservas explica en gran medida la baja del riesgo país observada en las últimas semanas y el consecuente impacto positivo sobre el costo del financiamiento externo tanto para el sector privado como para el sector público.

Cavallo también hizo referencia a las diferencias que existían entre el Gobierno y el FMI respecto de la relación entre reservas y riesgo soberano. No obstante, señaló que los acontecimientos recientes probablemente demuestren que "la forma más segura de que siga cayendo el riesgo país es, precisamente, la rápida acumulación de reservas", acompañada por la liquidación de divisas derivadas del superávit comercial.

El pedido de eliminar completamente el cepo

El segundo punto destacado por Cavallo es la necesidad de expandir el crédito bancario en dólares utilizando el ahorro en esa moneda que, según explicó, viene siendo favorecido por la eliminación gradual del cepo cambiario. A su entender, esta herramienta permitiría ampliar el acceso de familias y empresas al financiamiento destinado a inversiones y capital de trabajo.

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El economista valoró que una parte importante de los dólares atesorados por las personas se haya canalizado hacia depósitos en dólares dentro del sistema bancario. Sin embargo, advirtió que, si los bancos enfrentan limitaciones para prestar esos fondos, se restringe la posibilidad de transformar esos ahorros en financiamiento para la actividad económica.

Por ese motivo, insistió en que la eliminación total del cepo es una condición necesaria para profundizar el esquema bimonetario. Según escribió, "la eliminación completa del cepo cambiario, es decir la remoción de todo tipo de restricciones al movimiento de capitales, ayudaría mucho a despejar del horizonte el riesgo de salto cambiario".

Por último, sostuvo que solo cuando desaparezcan todas las restricciones cambiarias y exista un nivel adecuado de reservas dejará de existir la expectativa de fuertes movimientos del tipo de cambio que puedan afectar la estabilidad financiera.

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