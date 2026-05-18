El editor de economía en Infobae, Fernando Meaños, analizó para Canal E que la estabilidad cambiaria podría no sostenerse en los próximos meses, en un contexto donde crece la dolarización de ahorristas y persisten restricciones para las empresas.

Fernando Meaños señaló que el Banco Central ya detectó una nueva suba en la compra de dólares por parte de particulares. Según remarcó, “a pesar de la estabilidad de los últimos meses, a pesar de que el Gobierno cuenta con ese activo, para este y para cualquier gobierno de tener un dólar estable, ese tiempo podría llegar a su fin”.

Creció la dolarización de particulares

Asimismo, explicó que, aunque tras las elecciones se produjo un freno en la demanda, los argentinos retomaron la cobertura en moneda extranjera. En ese sentido, sostuvo: “En abril volvió a crecer la dolarización de familias, es decir, la dolarización de particulares”. Y aclaró que esto ocurre pese a que “las empresas todavía tienen cepo”.

Uno de los factores que impulsó este fenómeno es la caída de las tasas en pesos. En este sentido, Meaños destacó: “Esa caída de tasas es lo que también fue empujando a que se revitalice esa compra de dólares, sobre todo para los individuos”. Además, advirtió que la apreciación del peso frente a la inflación también genera incentivos: “El dólar en términos reales ya perdió un 10% en lo que va del año”.

Se estima una buena liquidación del agro

A su vez, subrayó que el Gobierno encuentra respaldo en la buena liquidación del sector agroexportador. “El informe de las últimas horas de la Bolsa de Comercio de Rosario corrigió al alza la expectativa de liquidación del agro”, mencionó. También agregó que, “en el año se espera que llegue a 36.000 millones de dólares”.

Aún así, el entrevistado advirtió que buena parte de esos pesos obtenidos por exportadores luego vuelven al mercado cambiario. Según indicó, “ese flujo de dólares que va a estar llegando con tanta fuerza por la cosecha gruesa, seguramente va a terminar en que desde todos los sectores haya más voracidad, más interés por dolarizarse”.

Otro de los ejes fue la continuidad del cepo para compañías. Sobre la misma línea, señaló que no existen señales claras de una apertura próxima. “Para el Banco Central no hay ningún apuro en levantar el cepo para las empresas”, sostuvo.