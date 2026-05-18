Estabilidad cambiaria: “El dólar prácticamente no se movió y las tasas no tuvieron mucho impacto en pesos”

El CEO de Wynn Securities, Fabio Saraniti, habló con Canal E y analizó el escenario financiero argentino y aseguró que el Gobierno mantiene “totalmente controlada la moneda”, en un contexto marcado por la estabilidad cambiaria, la baja volatilidad en tasas y el ingreso de dólares del agro.

Fabio Saraniti sostuvo que, pese a la volatilidad internacional y la caída reciente de bonos y acciones, el mercado local continúa mostrando estabilidad: “En dólar y tasa de interés no veo mucho cambio, el Central tiene totalmente controlada la moneda”. En esa línea, remarcó que, “el dólar prácticamente no se movió” y agregó que, “las tasas no tuvieron mucho impacto en pesos”.

A qué se debe la estabilidad cambiaria

Asimismo, destacó que la estabilidad financiera se sostiene por la fuerte oferta de divisas y por la política cambiaria oficial. “Todavía hay por venir un mes, un mes y medio de mucha falta de dólares de exportación”, planteó.

Aunque Saraniti reconoció que la liquidación del agro viene más lenta de lo habitual, consideró que la situación se revertirá en las próximas semanas: “Yo creo que ahora van a retomar la compra más fuerte porque van a ingresar muchos dólares del agro”.

El manejo de los productores en cuanto a la dolarización

Sobre la dolarización de los productores rurales, explicó que el comportamiento del sector mantiene patrones históricos. “El productor ya sabemos que en Argentina ahorra en dólares y ahorra con su cosecha”, sostuvo.

El entrevistado también señaló que, “liquida todos los pesos que necesita para pagar obviamente todos los costos de la campaña”. Sobre la misma línea, añadió que el resto de la producción suele conservarse como resguardo de valor: “El resto lo ahorran en granos”.

Según detalló, el comportamiento del agro responde a una lógica cíclica muy arraigada. “Con el grano son muy cíclicos, el comportamiento me parece bastante similar”, expresó.