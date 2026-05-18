Orlando Ferreres: “Se ajustaron precios relativos atrasados y eso va a afectar al poder de compra del salario”

Con el fin de analizar las perspectivas de inflación, dólar y salarios en Argentina, este medio se comunicó con el economista, Orlando Ferreres, quien sostuvo que la desaceleración inflacionaria continuará durante los próximos meses, aunque alertó sobre el impacto de los ajustes tarifarios, la debilidad salarial y el atraso cambiario.

Orlando Ferreres señaló que la inflación de mayo podría ubicarse por debajo del dato de abril publicado por el INDEC. “El precio del INDEC, a nosotros nos da 2,5”, afirmó. También explicó que uno de los factores centrales detrás de la desaceleración inflacionaria es el comportamiento de los alimentos durante mayo: “Hay aumentos de alimentos que dan negativo la primera semana de mayo”.

Cuánto aumentaron las tarifas y el transporte

Sin embargo, aclaró que todavía persisten fuertes aumentos en tarifas y transporte: “El agua aumentó 2%, el gas 2%, la nafta 1% según YPF, salud 3,9% y transportes 5,4% los colectivos”.

Ferreres advirtió sobre los incrementos programados en trenes y servicios regulados: “Los trenes aumentaron 18% en este mes, y en junio aumentan 15%, en julio 13%, en agosto 12% y en septiembre 10%”.

Repercusiones en el salario tras los ajustes de ciertos precios

Según desarrolló, estos ajustes impactarán directamente sobre los ingresos reales. “Se están ajustando los precios relativos que estaban más atrasados, y eso va, digamos, a afectar también al poder de compra del salario”, planteó.

Además, el entrevistado indicó que el repunte reciente de los salarios se concentró principalmente en trabajadores informales: “Aumentó mucho en los informales, pero bajó en los formales tanto privados como públicos”.

A su vez, explicó el fenómeno y señaló que, “los trabajadores informales habían caído mucho y ahora recuperaron el salario”. Incluso mencionó las distorsiones laborales vinculadas al empleo no registrado: “Te pago por 4 pero trabajas 8 y el resto te lo doy en la mano”.