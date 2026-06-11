Sturzenegger habló del "Big Bang" de la CNV y los cambios que llegan al mercado de capitales

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció una profunda reforma para el mercado de capitales argentino que, según sostuvo, impactará sobre el financiamiento de las empresas, las alternativas de inversión y los instrumentos de ahorro disponibles para los argentinos. Las modificaciones fueron implementadas a través de las resoluciones generales 1145/26 a 1150/26 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y establecen un nuevo esquema de autorización automática para una amplia gama de emisiones de deuda y productos financieros.

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A través de una publicación en la red social X, Sturzenegger calificó el cambio como una "reforma estructural gigantesca para el mercado de capitales, para el financiamiento de nuestras empresas y para los instrumentos de ahorro de los argentinos". Mientras tanto, el presidente de la CNV, Roberto Silva, definió en un comunicado de prensa a este proceso como el "big-bang" del mercado, por la magnitud de las transformaciones introducidas.

Según explicó el ministro, la principal modificación consiste en que la mayoría de las emisiones de deuda inferiores a 100 millones de UVAs, equivalentes actualmente a unos u$s130 o u$s140 millones, ya no requerirán una autorización previa de la CNV para salir al mercado.

Menos burocracia para financiar empresas

Sturzenegger sostuvo que el nuevo régimen permitirá que las empresas puedan emitir instrumentos financieros con mayor rapidez y menos trámites administrativos. "La gran mayoría de las emisiones de deuda de menos de unos 130/140 millones de dólares no van a necesitar autorización previa de la CNV Argentina para ser emitidas", afirmó.

La reforma se implementa bajo la denominación de "Régimen de Autorización Automática para Mediano Impacto Ampliado". En lugar de una aprobación previa por parte del organismo regulador, las emisiones pasarán a requerir únicamente una presentación formal o filing, reduciendo significativamente los tiempos administrativos.

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De acuerdo con el ministro, esta modificación facilitará el acceso al financiamiento de distintos sectores productivos. Como ejemplo, señaló que una PyME podrá emitir bonos para financiar proyectos sin necesidad de recurrir a mecanismos alternativos de financiamiento, mientras que un productor agropecuario podrá evaluar la emisión de acciones para afrontar inversiones vinculadas a maquinaria, riego u otros desarrollos.

Dentro del nuevo esquema también se incorporan los fondos comunes de inversión abiertos, que dejarán de requerir autorización previa para su lanzamiento. "Lo presentas y salís. Esto es absolutamente revolucionario", sostuvo Sturzenegger al describir el alcance de la medida.

Cambios para inversores y ahorristas

La reforma también alcanza a los fondos comunes de inversión cerrados, acciones, obligaciones negociables y fondos fiduciarios. Todos estos instrumentos podrán acceder al régimen de autorización automática cuando las emisiones sean de hasta 100 millones de UVAs.

Además, cuando las colocaciones superen ese monto tampoco requerirán autorización previa si están dirigidas exclusivamente a inversores calificados. La nueva normativa reduce el umbral para acceder a esa categoría y establece que podrán ser considerados inversores calificados quienes posean activos o depósitos equivalentes a 200.000 UVAs, cuando anteriormente el requisito era de 350.000 UVAs.

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Para Sturzenegger, el cambio representa una nueva filosofía regulatoria basada en una menor intervención estatal. "Se confía en la capacidad de discernimiento del inversor y se deja interactuar libremente al oferente de ahorro con el demandante de ahorro", afirmó. En esa línea, aseguró que el objetivo es "democratizar el capital, imbricar al ciudadano común como socio de los emprendimientos empresarios del país".

Un nuevo impulso para el mercado de capitales

El funcionario sostuvo que la reforma busca generar nuevas oportunidades de inversión para los argentinos y ampliar las alternativas de financiamiento para las empresas. Según indicó, la iniciativa apunta a conectar a quienes buscan capital para desarrollar proyectos con ahorristas interesados en canalizar sus recursos hacia activos locales.

Sturzenegger consideró que el nuevo esquema permitirá recrear un mercado de capitales más dinámico, con mayor participación privada y más instrumentos disponibles. También destacó que la CNV ya había iniciado experiencias de autorización automática a fines de 2024 y aseguró que los resultados obtenidos impulsaron la ampliación del régimen.

Por último, el ministro destacó el trabajo conjunto realizado entre la CNV, el Ministerio de Economía y distintas áreas del Gobierno para diseñar la reforma. En ese contexto, afirmó que el nuevo régimen de autorización automática constituye "un cambio que va a permitir crear un universo nuevo" para el financiamiento empresarial y el ahorro de los argentinos.

GZ / lr