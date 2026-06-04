Sturzenegger: “No puedo aceptar la premisa de que estamos en recesión ni en crisis”

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, aseguró que la Argentina atraviesa una transformación productiva inédita impulsada por la apertura comercial, la disciplina fiscal y la desregulación.

Durante una entrevista en Infobae en Vivo, sostuvo que el país tiene condiciones para convertirse en un actor central en los mercados globales de energía, petroquímica y fertilizantes y rechazó los diagnósticos que describen a la economía argentina como atravesando una recesión. “No puedo aceptar la premisa de que estamos en recesión ni en crisis, porque estamos en un pico”, afirmó.

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“Argentina odiaba las exportaciones”, afirmó al describir lo que considera un cambio de paradigma en la política económica. Según explicó, por primera vez el crecimiento de la actividad está siendo liderado por las ventas al exterior, un fenómeno que atribuyó a la eliminación de regulaciones y a una mayor integración con los mercados internacionales.

El potencial de Vaca Muerta y la apuesta por los fertilizantes

En ese contexto, destacó el potencial de Vaca Muerta como motor del desarrollo industrial. “Argentina va a ser el mayor productor mundial de fertilizantes”, aseguró, al señalar que la abundancia de gas permitirá expandir significativamente la producción local y competir con los principales jugadores globales.

Para Sturzenegger, la disponibilidad de energía barata será determinante para el futuro de la industria nacional. “El desarrollo industrial argentino tendrá su base en el gas”, sostuvo, y proyectó un fuerte crecimiento de la actividad petroquímica en los próximos años.

El funcionario también se mostró particularmente optimista respecto de la competencia regional. “La industria petroquímica argentina va a arrasar con la brasileña”, afirmó, al considerar que las ventajas energéticas del país permitirán atraer inversiones, generar valor agregado y ampliar la capacidad exportadora.

Rechazo a las ideas de crisis y llamado a votar a La Libertad Avanza

Durante la entrevista, defendió además el esquema económico implementado por el Gobierno y remarcó que “la libertad económica y el equilibrio fiscal son los dos grandes pilares” de la actual gestión. En ese sentido, explicó que la reducción del gasto público busca generar las condiciones para una disminución sostenida de la presión tributaria.

“La motosierra sigue: a medida que bajamos el gasto, bajamos impuestos”, señaló. Sin embargo, aclaró que una parte importante de ese proceso dependerá de las administraciones provinciales. “La baja de impuestos solo será posible a nivel provincial si la gente elige candidatos de La Libertad Avanza”, sostuvo.

Asimismo, rechazó los diagnósticos que describen a la economía argentina como atravesando una recesión. “No puedo aceptar la premisa de que estamos en recesión ni en crisis, porque estamos en un pico”, afirmó, al defender los resultados obtenidos por la gestión económica.

Otro de los conceptos que desarrolló fue la relación entre importaciones y exportaciones. Según explicó, la apertura comercial no representa una amenaza para la producción local, sino una oportunidad para aumentar la competitividad. “Cada importación crea su exportación”, afirmó, al argumentar que una economía más integrada genera incentivos para que las empresas produzcan y vendan más al exterior.

Sturzenegger atribuyó buena parte del crecimiento exportador reciente al proceso de desregulación impulsado por el Gobierno. “La eliminación de regulaciones permitió que las exportaciones industriales y de pymes vuelen”, aseguró.

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Optimismo sobre la economía y el futuro productivo

De cara al futuro, el ministro insistió en la necesidad de profundizar las reformas para consolidar el proceso de transformación productiva. En su visión, el desarrollo de la industria petroquímica, el aprovechamiento de los recursos energéticos y la expansión de las exportaciones serán los principales motores del crecimiento económico en los próximos años.

“Las exportaciones lideran el crecimiento por primera vez en la historia argentina”, concluyó, al reivindicar un modelo basado en la apertura, la competitividad y la generación de nuevas oportunidades para el sector privado.

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