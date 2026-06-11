La inflación de mayo fue del 2,1%, según el INDEC

La inflación de mayo se ubicó en 2,1% mensual, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) este jueves 11 de junio. Así, el (Índice de Precios al Consumidor) IPC llega al porcentaje más bajo desde septiembre de 2025. La variación interanual es del 33,2% en el total nacional. En lo que va del año, el IPC acumula una suba de 14,7%.

El resultado se conoce luego de que abril cerrara con un IPC de 2,6%, lo que implica que en mayo se desaceleró 0,4 puntos porcentuales frente a aquella medición.

Comportamiento de los precios en mayo

A nivel de las categorías, los precios Estacionales (3,5%) tuvieron el mayor incremento debido al aumento de las Verduras compensado por la caída en Frutas. Le siguen Regulados (2,4%) por el aumento en combustibles, electricidad y agua; y los precios del IPC Núcleo (1,9%) tuvieron subas vinculadas a Restaurantes, bares y casas de comidas y Productos farmacéuticos.

La división de mayor aumento en el mes fue Comunicación (3,4%) como consecuencia del aumento en servicios de telefonía. La segunda división con mayor incremento fue Educación (2,9%).

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Prendas de vestir y calzado (0,3%).

Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en casi todas las regiones por aumentos en Pan y cereales y en Productos lácteos; mientras que en Noreste, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles tuvo la mayor incidencia por aumentos en Gas en garrafa y Alquileres de la vivienda.

Las repercusiones tras el dato inflacionario

El presidente Javier Milei festejó el dato inflacionario con un posteo de su cuenta de X: "VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO Inflación al consumidor 2,1% mientras la núcleo logra quebrar el 2%, cayendo al 1,9%".

Por otra parte, desde el CEPEC aseguraron: "El dato de mayo confirma que la desaceleración inflacionaria continúa. La perforación del 2% en la inflación núcleo es una señal especialmente positiva, ya que se logró incluso en un mes donde los precios regulados y estacionales avanzaron por encima del promedio general.

Un dato que se complementa con el número de CABA

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires volvió a mostrar una señal de desaceleración en mayo. Según datos del instituto de Estadísticas y Censo porteño, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró una suba de 2,1% durante el quinto mes del año, por debajo del 2,5% de abril y del 3% que había marcado en marzo.

Con este resultado, la inflación porteña acumuló un avance de 14% en los primeros cinco meses de 2026. En la comparación interanual, el índice se ubicó en 33,1%, lo que implicó una aceleración de 0,7 puntos porcentuales respecto del registro previo.

FN

Noticia en desarrollo