Agustín Etchebarne: “Creo que se viene una desinflación en la segunda mitad del año"

La inflación volvió a mostrar señales de desaceleración durante mayo y alimenta las expectativas de una baja sostenida en los próximos meses. Según explicó el economista Agustín Etchebarne, los indicadores relevados coinciden con las mediciones conocidas hasta el momento y reflejan una continuidad del proceso desinflacionario.

"Lo que vemos es que vuelve a aparecer el programa de desinflación", afirmó el economista, al destacar que las estimaciones privadas se ubicaron en torno al 2,1% mensual.

Sin embargo, aclaró que todavía existen componentes que continúan presionando sobre el índice general de precios. "Lo que sigue siendo, estando por arriba de la inflación, son los servicios", explicó, atribuyendo esta situación al proceso de recomposición tarifaria y reducción de subsidios, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Etchebarne también destacó que una mayor competencia en algunos sectores está ayudando a moderar los precios. "Hay sectores donde los precios están siendo más competitivos", señaló, aunque reconoció que este escenario genera dificultades para algunas empresas que enfrentan menores márgenes de rentabilidad.

Inflación, superávit fiscal y demanda de dinero

Para el economista, uno de los factores centrales detrás de la desaceleración inflacionaria es la eliminación del déficit fiscal.

"Lo que está claro es que el proceso de generación de inflación, que es el déficit fiscal, eso desapareció", aseguró.

En la misma línea, remarcó que la estabilidad de la base monetaria también contribuye a consolidar la baja de precios. "Cuando uno mira la base monetaria, está congelada prácticamente desde agosto del año pasado", indicó.

Etchebarne consideró que el escenario actual permite proyectar una continuidad en la desaceleración de la inflación durante el segundo semestre. "Yo estoy optimista. Yo creo que se viene una desinflación en la segunda mitad del año", sostuvo.

Además, explicó que una mayor confianza podría impulsar la demanda de dinero y aliviar algunos de los problemas financieros que enfrenta la economía argentina.

Consumo, actividad económica y el rol del agro

Respecto de la actividad económica, el especialista señaló que los datos muestran señales mixtas. Mientras algunos sectores y provincias mantienen un crecimiento significativo, otros continúan atravesando dificultades. "Tenés el conurbano de Buenos Aires y el AMBA que sigue estando ahí más complicado", afirmó.

No obstante, proyectó una mejora gradual del consumo a medida que las familias logren recomponer sus finanzas. "Yo creo que recién en la segunda mitad del año vamos a ver que ese proceso está mucho más avanzado", señaló en referencia a la reducción de la mora en tarjetas de crédito y financiamiento al consumo.

Por otra parte, destacó el desempeño del sector agropecuario como uno de los principales motores de la economía. "El sector agropecuario tiene muy buenos precios en la hacienda", explicó.

Finalmente, reclamó avanzar con una reducción más amplia de la carga tributaria. "Las provincias debieran bajar ingresos brutos", afirmó, y sostuvo que la mejora de la infraestructura también será clave para reducir costos y aumentar la competitividad de la producción argentina.