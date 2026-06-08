La inflación de CABA desaceleró a 2,1% en mayo y acumula 14% en los primeros 5 meses de 2026

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires volvió a mostrar una señal de desaceleración en mayo. Según el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, el IPCBA registró una suba de 2,1% durante el quinto mes del año, por debajo del 2,5% de abril y del 3% que había marcado en marzo.

Con este resultado, la inflación porteña acumuló un avance de 14% en los primeros cinco meses de 2026. En la comparación interanual, el índice se ubicó en 33,1%, lo que implicó una aceleración de 0,7 puntos porcentuales respecto del registro previo.

El dato es relevante porque se conoce en la antesala de la publicación del IPC nacional de mayo, que el INDEC difundirá esta semana. Si bien el índice porteño no replica exactamente la dinámica nacional, suele funcionar como una primera señal sobre la evolución de los precios en el área metropolitana y es seguido de cerca por analistas, empresas y el mercado financiero.

Qué rubros empujaron la inflación porteña

Durante mayo, la variación del IPCBA respondió principalmente a las subas en Alimentos y bebidas no alcohólicas, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Salud y Educación. En conjunto, estas cuatro divisiones explicaron el 64,9% del alza del nivel general.

Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba de 2,8% y aportó 0,49 puntos porcentuales a la variación mensual del índice. Al interior de la división, el principal impulso provino de verduras, tubérculos y legumbres, que treparon 14,5%. También incidieron los aumentos en leche, productos lácteos y huevos, con una suba de 3,7%, y en pan y cereales, que avanzaron 2,6%. En sentido contrario, la baja de 3,4% en frutas ayudó a moderar el incremento del rubro.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles promedió un aumento de 2,2% y tuvo una incidencia de 0,44 puntos porcentuales en el nivel general. La suba estuvo explicada por los incrementos en los alquileres, los gastos comunes de la vivienda y los ajustes en las tarifas del servicio residencial de suministro de agua.

Salud fue otra de las divisiones con mayor presión sobre el índice. El rubro aumentó 3% e incidió 0,28 puntos porcentuales, principalmente por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga.

Educación, por su parte, se elevó 3,1% y aportó 0,16 puntos porcentuales al IPCBA. El movimiento respondió a los incrementos en las cuotas de los establecimientos de enseñanza formal.

Alimentos volvieron a pesar sobre el bolsillo

El dato de alimentos es uno de los puntos más sensibles del informe porteño. Aunque la inflación general bajó a 2,1%, el rubro avanzó por encima del promedio y volvió a marcar presión sobre el consumo cotidiano de los hogares.

La suba de verduras, tubérculos y legumbres fue particularmente fuerte, con un incremento de 14,5% en el mes. Ese movimiento explica buena parte del avance de alimentos y bebidas no alcohólicas, aunque el rubro también recibió presión de productos de consumo frecuente, como lácteos, huevos, pan y cereales.

La caída en frutas ayudó a compensar parcialmente el aumento, pero no alcanzó para evitar que alimentos quedara entre las divisiones de mayor incidencia en la inflación de mayo. Para los consumidores, esto implica que la desaceleración general del índice todavía convive con aumentos importantes en productos básicos.

Una señal para el dato nacional

El dato porteño llega en una semana clave para el frente inflacionario. El INDEC dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor de mayo, que permitirá confirmar si la desaceleración también se replica a nivel nacional.

Las consultoras privadas vienen anticipando una inflación de mayo en torno al 2,1% y 2,4%, mientras que el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central proyectó una suba de 2,3% para el mes. En ese contexto, el 2,1% registrado en CABA se ubica en la parte baja del rango esperado por los analistas.

Para los consumidores, la desaceleración representa un alivio parcial, aunque no implica una caída de precios. Los bienes y servicios siguen aumentando, pero lo hacen a menor velocidad que en los meses anteriores. La diferencia es clave: una inflación más baja reduce la presión sobre salarios, jubilaciones, alquileres y gastos cotidianos, pero todavía mantiene tensionado el poder de compra.

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